OKÜ’yü 2 bin 380 öğrenci tercih etti

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına göre, Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi’ni (OKÜ) 2 bin 380 öğrenci tercihte bulundu. OKÜ’den yapılan yazılı açıklamada, 2019 ÖSYM Yerleştirme sonuçlarına göre, 4 yıllık okullarında kontenjan doluluk oranının yüzde 74,64 olduğu, boş kalan kontenjanlara ise ek yerleştirme ile doluluk oranının yüzde 90’ın üzerine çıkmasının beklendiği belirtildi.

BÖLGENİN PARLAYAN YILDIZI

Açıklamanın devamında şöyle denildi: “Bölgenin parlayan yıldızı olan Üniversitemiz 2019 ÖSYM yerleştirme sonuçlarına göre öğrencilerden büyük ilgi gördü. Meslek Yüksekokullarında ise doluluk oranı yüzde 98.92 olurken ek yerleştirme ile bu oranın yüzde 100’ü bulması bekleniyor. Ayrıca Üniversitemizde yeni açılan bölümlerin doluluk oranının yüzde 100 olması ise sevinçle karşılandı. Yerleştirme verilerine göre 2 bin 380 öğrencinin 1095’i lisans, 1285’i de ön lisans programlarına yerleşti. Lisans programlarında 372, ön lisans programlarında ise sadece 14 kontenjan boş kalırken bu kontenjanların da ek yerleştirmelerde dolacağı tahmin ediliyor.”

REKTÖR TÜRK: OSMANİYE ŞİRİN BİR İLDİR

OKÜ Rektörü Prof. Dr. Murat Türk ise yeni yerleşen öğrencilere hitaben yaptığı açıklamasında, “2019 YKS Sonucuna Göre Üniversitemize Yerleşen Sevgili Öğrencilerimiz; İlk çağlardan itibaren birçok devlete ve kavimlerin yaşayışına sahne olan Osmaniye; Çukurova’ya has zengin tarım toprakları ve geniş ormanları ile şirin bir ildir. Sizler ilimizin havasını, suyunu, insanını yakından tanıyıp, farklı kültürlerden değerli tecrübeler edinip yeni dostluklar kuracaksınız ve bunun sonucunda 2071 Türkiye’sini birlikte inşa edeceğiz. İnanıyorum ki girişimci, yenilikçi ve rekabetçi anlayışıyla uluslararası bir üniversite olmayı vizyon edinen Üniversitemizde başarıya hep birlikte ulaşacağız. OKÜ ailesine katıldığınız için sizleri tebrik eder ve sizi kazanmış olmaktan duyduğumuz memnuniyeti bilmenizi isterim.” dedi.

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