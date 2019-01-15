Ölçü ve tartı aletleri için beyanname uyarısı

Osmaniye Bilim Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü tarafından, ölçü ve tartı aletlerinin periyodik muayene ile damgalarının yapılması için beyanname verme süresinin 28 Şubat’ta sona erdiği duyuruldu. Açıklamada, esnafların mağdur duruma düşmemesi için bu tarihe kadar beyannamelerini vermelerinin gerektiği belirtildi. Ölçüler ve Ayar Kanunu gereğince ölçü ve tartı aletleri sahiplerinin 28 Şubat 2019 günü saat 17.00’ye kadar ölçü ve tartı aletlerinin muayene ve kontrol edilmesi için beyanname vermekle ve ilgili yönetmelik gereğince belirlenen fon bedellerini yatırmakla yükümlü olduğunun kaydedildiği açıklamanın devamında, periyodik muayene için zamanında müracaat etmeyenler hakkında daha sonra müracaat etmiş olsalar dahi, damga süresi dolmuş ölçü aleti kullanma fiilinden dolayı, 3516 sayılı kanun hükümlerine göre idari ve cezai işlem uygulanacağı vurgulandı. Osmaniye Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü’ne beyannamesi verilecek ölçü ve tartı aletleri ise şöyle: “Hassas kütle ölçüleri, 5 kilo gramdan yukarı kütle ölçüleri, Çekeri 2 bin kilo gramdan fazla olan mekanik ve elektronik tartı aletleri, Hububat muayene aletleri, Demiryolu yük ve sarnıçlı vagonlar ile akaryakıt sayaçları ile LPG sayaçları, Elektrik, su, havagazı, doğalgaz sayaçları ile akım ve gerelim transformatörlerini kapsar. Belediye Başkanlıklarına periyodik muayeneleri için (Grup Merkezi Belediyesi Ölçü Ayar Memurluklarınca) beyannamesi verilecek ölçü ve tartı aletleri; uzunluk ölçüleri, akıcı maddeler için hacim ölçüleri, Kuru taneli maddeler için hacim ölçüleri, 5 kilogram’a kadar hassas olmayan kütle ölçüleri, Belediyelerce tespit edilecek yer ve günlerde kurulun üretici ve pazarcılar tarafından malların doğrudan tüketicilere perakende olarak satıldığı açık veya kapalı pazar yerlerinde kullanılan ve tartım kapasitesi 2 bin kg ve altında olan III. ve IV üncü sınıf otomatik olmayan mekanik ve elektronik tartı aletleri, yay ve elektronik tertibatı bulunmayan tartım kapasitesi 2 bin kg ve altında olan mekanik tartı aletlerinden; masa terazileri, asma terazileri, tek kollu kantarlar, ibreli teraziler. Yetkili muayene servislerine beyannamesi verilecek ölçü ve ölçü aletleri; I. ve II. sınıf hassas teraziler, Çekeri 2 bin kilogram’a kadar (2 bin kg dahil) olan III. ve IV. sınıf elektronik teraziler ve otomatik tartı aletleri.”

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