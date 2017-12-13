Önal, “AFAD çok önemli işler başardı”

AK Parti Osmaniye Milletvekili Dr.Suat Önal, 2018 mali yılı bütçe kanunu tasarısı AFAD bütçesi üzerine AK Parti Grubu adına TBMM’de konuşma yaptı.

Önal, konuşmasına, geçmişte yaşanan afetlerde afet yönetiminin koordinasyonunda yaşanan sorunlar sebebiyle, 2009 yılı sonunda Sivil Savunma Genel Müdürlüğü, Afet İşleri Genel Müdürlüğü ve Türkiye Acil Durum Yönetimi Genel Müdürlüğü kapatıldığını ve Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı kurulduğunu hatırlatarak başladı.

AFAD’ın modern teknolojiden ve iletişim imkanlarını çok iyi kullanarak önemli işler yaptığı ifade eden Önal, şunları kaydetti:

“Kurumlar arası koordinasyonun sağlanması, afetlerin önlenmesi ve zararlarının azaltılması, afetlere etkin müdahale edilmesi ve afet sonrasında iyileştirme çalışmalarının süratle tamamlanması amacıyla kurulan AFAD Başkanlığı ile AFAD il müdürlükleri, önlem alma ve zarar azaltma kültürünü toplum içinde geliştirmeye, eğitim faaliyetlerini hızlandırmaya, modern teknolojiden ve iletişim imkânlarından yararlanmaya, yerel, bölgesel ve uluslararası ölçekte iş birliğini geliştirmeye, bunun yanı sıra sürdürülebilir kalkınma ve sürekli gelişim sistemini hayata geçirmeye yönelik çalışmalar yürütmektedir.”

Önal, konuşmasında, AFAD’ın afetlere her alanda daha hazırlıklı hale geldiğini, kurulduktan sonra 50’den fazla ülkeye afet ve acil durumlarda insani yardımda bulunduğunu hatırlattı.

AFAD’ın koordinasyonunda son dönemde 500’den fazla yurt içi ve yurt dışı insani ve acil yardım faaliyeti icra edildiğini aktaran Önal, “Suriye’den Filistin’e, Arnavutluk’tan Kırgızistan’a, Pakistan’dan, Myanmar’a, Somali’den Afganistan’a, Bosna-Hersek’ten Irak’a kadar çok sayıda ülkeye insani yardım yapılmıştır. Ülkemiz, AFAD ile dünyanın her ülkesine yardıma koşan ve nüfus/gayrisafi millî hasıla oranına göre dünyada en fazla insani yardım yapan ülke konumuna gelmiştir. Afetlerden sonra etkin ve hızlı müdahaleyi sağlayacak şekilde 25 ilde lojistik depo kurulumu çalışmaları tamamlanmış ve işletmeye açılmıştır. Türkiye Afet Müdahale Planı’yla ulusal ve yerel düzeyde olay türü ve ölçeğine göre esnek yapıda müdahale organizasyon sistemi oluşturularak afet öncesi, sırası ve sonrasında olmak üzere yapılacak çalışmalar tanımlanmıştır” ifadelerini kullandı.

Önal, “Afete Hazır Türkiye Projesi” kapsamında Afete Hazır Aile, Afete Hazır Okul, Afete Hazır İş Yeri, Afete Hazır Gönüllü Gençler kampanyalarıyla toplumun afetlere hazırlanmasının hedeflendiğine dikkat çekti.

AFAD’ın ülke genelinde 9 milyon 250 bin 832 kişiyi bu projeye dahil ettiğinin önemine dikkat çeken Önal, konuşmasını şu şekilde sürdürdü:

”Suriye’deki vahşet ve insanlık dramından sonra ülkemize sığınan 3,5 milyona yakın Suriyeli kardeşlerimizin 235 bini 10 ilimizde kurulan 21 geçici barınma merkezinde yaşamaktadır. Seçim bölgem Osmaniye’de de kurulan 2 ayrı barınma merkezindeki 4 bin 108 konteynerde 15 bin329 Suriyeli kardeşimiz bugün itibarıyla yaşamaktadır. Gerek görev yaptığım Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisinde ve gerekse barınma merkezlerimize yapılan ziyaretlerde yabancı ülke parlamenter ve temsilcileri ülkemizdeki barınma merkezlerine övgüler yağdırmışlardır. Pek çok ülke AFAD’ın bu tecrübesini paylaşmak istemiştir. Standart uygulamalarımızdan olan Afet Geçici Kent Yönetim Sistemi AKFEN Birleşmiş Milletler nezdinde kamu hizmeti sunumunun geliştirilmesi kategorisinde 1’incilik ödülüne layık görülmüştür.”

AFAD Başkanlığı ve tüm personelini yapmış oldukları başarılı çalışmaları nedeniyle kutlayan Önal, “Cari harcamalar, cari transferler, sermaye transferleri, yatırım, sermaye giderleri gibi kalemleri içine alan ve toplam 2 milyar 265 milyon 864 bin TL olarak öngörülen AFAD bütçesinin, milletimizin afet tehlikelerine karşı güven içerisinde yaşaması ve ülkemizde hakim kılınmaya çalışılan etkin ve etkili bir afet yönetim anlayışının sürdürülmesi açısından desteklenmesi gerektiğine inanıyorum” şeklinde konuştu.

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