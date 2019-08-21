Önce çevreyi temizlediler, ardından fidan diktiler

Osmaniye’de bir gurup doğasever, gezi için gittikleri bölgede çevre temizliği yapıp ardından, yanlarında getirdikleri meyve fidanlarını toprakla buluşturdular. Osmaniye Doğa Yürüyüşçüleri Grubu ile Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP ) arasında yapılan görüşmeler sonunda, gezilerde “Tohumdan Fidana” etkinliğine destek verme kararı alındı. Bu kapsamda, Düziçi İlçesindeki Yeşil Şelale Mevkiine gezi düzenleyen ekip, yaklaşık 3.5 kilometrelik orman yolundan sonra bir kilometre ıslak bir yol izleyerek faaliyetlerini tamamladı. Kolay ve Osmaniye de pek bilinmeyen bir parkur olduğunu belirten Osmaniye Doğa Yürüyüşçüleri Grubu Başkanı Osman Demirkaynak, henüz bir aylık bir grup olduklarını ve gezerken eğlendiklerini ifade ederek, “Yemek, çay, müzik ve fotoğraf çekimi derken, birbirini daha yakından tanıyan grup için adeta ikinci bir aile oluyoruz. Doğa ve çevre konusunda hem fikir olan grubumuz yarınlara daha temiz ve yeşil bir doğa bırakmayı amaçlıyor. Osmaniye’nin doğal güzelliklerini ekibimize tanıtırken gittiğimiz yerlerdeki çöpleri topluyor ve HAYTAP’ın “Tohumdan Fidana” kampanyası kapsamında fidanları toprakla buluşturuyoruz. Bu günkü Etkinliğimizi yaklaşık 60 kişi ile tamamladık.” dedi. HAYTAP Osmaniye İl Temsilcisi Veteriner Hekim Ali Laçinbala ise 8 ay önce tüplere dikilen tohumların filizlendiğini ve artık toprakla buluştuğunu söyledi. Özellikle meyve ağaçlarının tohumlarını kullandıklarını belirten Laçinbala, 3-5 seneye birçok kuş ve yabani hayvana yuva olacak bu ağaçların mevsimime göre verdikleri meyveler ile de doğaya besin kaynağı olacağını sözlerine ekledi.

Haber:İbrahim EMÜL/OSMANİYE

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