Orman İşletme Müdürlüğü’nden yangın tatbikatı

Osmaniye Orman İşletme Müdürlüğü tarafından sezon öncesi, Dereli Yangın İlk Müdahale Ekip Binası önündeki alanda, orman yangın tatbikatı düzenledi. Havaların ısınmasıyla birlikte oluşabilecek orman yangınlarına karşı ekipler, araç ve teçhizatlarının da son kontrollerini yaptı. Tatbikata Orman Bölge Müdür Yardımcısı Tuncay Can , Şube Müdürü Nezir Şahbazoğulları, Şube Mühendisleri ve Osmaniye İşletmesi Teknik personeli ile birlikte yangın ekipleri katıldı. İşletme Müdürü Abdulsamet Doğar, kazasız ve yangınsız bir sezon geçirme dileğinde bulunarak, “Ekiplerimize şimdiden başarılar dilerim. Olası bir orman yangınında önce ekiplerimizin ve vatandaşlarımızın can güvenliği sonrasında ise ormanlarımızın devamlılığı için gece gündüz teyakkuz halindeyiz” dedi. Tatbikatın devamında ise iftar yemeğinde personelle buluşan Adana Orman Bölge Müdürü İsmet Erol, “Osmaniye Orman İşletme Müdürlüğümüzde güzel bir gün yaşadık. Yangın ekiplerimizin denetim ve eğitimleri sonrası birlikte iftarlıklarını paylaştık. Memleketimiz ve mesleğimiz ile ilgili çalışanlarımızla hoş sohbet zaman geçirdik. İşletme Müdürümüz Abdulsamet Doğar nezdinde tüm ekibe teşekkür ediyor, başarılı çalışmalar diliyorum” dedi.

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