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Orman İşletme Müdürü Doğar görevine başladı121 defa okundu

kategorisinde,12 Tem 2018 - 15:36 tarihinde yayınlandı
Orman İşletme Müdürü Doğar görevine başladı

Osmaniye Orman İşletme Müdürü Ferdi Özer’in, Bolu Orman Bölge Müdür Yardımcılığına atanmasının ardından, Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı Dörtyol Orman İşletme Müdürü Abdulsamet Doğar, Adana Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı Osmaniye İşletmesine Müdür olarak naklen atandı. Abdulsamet Doğar yeni görevine başladı. Hatay’ın Dörtyol ilçesinde 6,5 yıl görev yaptıktan sonra Osmaniye’ye atanan Doğar, daha önceden Osmaniye’de 14 yıl görev yaptığını bölgeyi tanıdığını ve güzel işler yapacaklarını söyledi.

BÖLGE MÜDÜRÜ EROL’DAN ZİYARET

Abdulsamet Doğar’ı Osmaniye’deki makamında ziyaret eden Orman Bölge Müdürü İsmet Erol, hayırlı olsun temennisinde bulunarak başarılar diledi. İşletme Müdürlüğü teknik personeli ile birlikte Bölge Müdürünü karşılayan Doğar, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek teşekkür etti.

Haber:İbrahim EMÜL/OSMANİYE

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