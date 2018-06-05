Ormandan açma yaparak arazi elde edenlere suç üstü

Osmaniye’nin Düziçi İlçesinde, ormandan izinsiz olarak açma yapıp arazi elde eden 2’si kadın 7 kişi suçüstü yakalanarak gözaltına alındı. İlçeye bağlı Atalan Beldesi’nde Jandarma ekiplerince icra edilen kolluk devriyesi sırasında, bazı şahısların ormanlık alanda tarla açtıkları tespit edildi. Yapılan incelemede, C.K.’nın (57), 4 dönüm, A.D.’nin (61) 2 dönüm, Ö.Ö’nın (54), 3 dönüm, M.K’nın (59) 4 dönüm, H.Ö.’nün (66) 14 dönüm ve E.Ö.(50) ve H.D. (72) isimli kadınların 3’er dönüm ormanlık araziyi açarak tarla yaptıkları belirlendi. Olayla ilgili Düziçi Nöbetçi Cumhuriyet Savcısına bilgi verilerek, şahıslar hakkında Orman Kanununa Muhalefet suçundan işlem yapıldığı öğrenildi.

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