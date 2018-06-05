MENÜ
Bugün: 06 HAZİRAN 2018 Basında 30 Yıl!
Yenileniyor
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • K.Maraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
BIST 96.072
DOLAR 4,6129
EURO 5,4209
ALTIN 192,19
Son Dakika Haberler
TÜMÜ

Ormandan açma yaparak arazi elde edenlere suç üstü1666 defa okundu

kategorisinde,05 Haz 2018 - 14:30 tarihinde yayınlandı
Ormandan açma yaparak arazi elde edenlere suç üstü

Osmaniye’nin Düziçi İlçesinde, ormandan izinsiz olarak açma yapıp arazi elde eden 2’si kadın 7 kişi suçüstü yakalanarak gözaltına alındı. İlçeye bağlı Atalan Beldesi’nde Jandarma ekiplerince icra edilen kolluk devriyesi sırasında, bazı şahısların ormanlık alanda tarla açtıkları tespit edildi. Yapılan incelemede, C.K.’nın (57), 4 dönüm, A.D.’nin (61) 2 dönüm, Ö.Ö’nın (54), 3 dönüm, M.K’nın (59) 4 dönüm, H.Ö.’nün (66) 14 dönüm ve E.Ö.(50) ve H.D. (72) isimli kadınların 3’er dönüm ormanlık araziyi açarak tarla yaptıkları belirlendi. Olayla ilgili Düziçi Nöbetçi Cumhuriyet Savcısına bilgi verilerek, şahıslar hakkında Orman Kanununa Muhalefet suçundan işlem yapıldığı öğrenildi.

Share This:

Haber Editörü : Tüm Yazıları
mm
YORUM YAZ