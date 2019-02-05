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OSB işçisinin öldürülmesi olayında 3 kişi gözaltına alındı - Başak GazetesiBaşak Gazetesi
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OSB işçisinin öldürülmesi olayında 3 kişi gözaltına alındı464 defa okundu

kategorisinde,05 Şub 2019 - 14:34 tarihinde yayınlandı
OSB işçisinin öldürülmesi olayında 3 kişi gözaltına alındı

Osmaniye’nin Toprakkale İlçesinde, üzeri taşlarla örtülü vaziyette cesedi bulunan Ahmet Ayyıldız’ın (38) taş ve sopalarla darp edilerek öldürüldüğünün belirlenmesinin ardından, olayla ilgili aynı köyden ikisi kardeş, 3 kişi jandarma tarafından gözaltına alındı. Osmaniye Organize Sanayi Bölgesi’nde ki (OSB) bir fabrikada işçi olarak çalışan Ahmet Ayyıldız’ın işten eve dönmemesi üzerine ailesi, jandarmaya kayıp müracaatında bulundu. Şahsın bulunmasına yönelik çalışma başlatan ekipler, Tüysüz Beldesinde yol kenarında Ayyıldız’ın kullandığı motosikleti buldu. AFAD arama kurtarma ekiplerinin de katılımlarıyla, bu bölgede yoğunlaşan aram sonucunda, şahsın cenazesi, 30 ocak günü akşam saatlerinde arazide öldürülmüş ve üzeri taşlarla gömülü halde bulundu. Cumhuriyet Savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından, Ahmet Ayyıldız’ın cenazesi, kesin ölüm nedeninin anlaşılması için Adana Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Yapılan otopsisinde taş ve sopalarla darp edilerek öldürüldüğü belirlenen Ayyıldız’ın cinayet şüphelilerinin yakalanmasına yönelik geniş çaplı araştırma başlatıldı. Yapılan araştırma sonucu, olayı gerçekleştirdiği ileri sürülen ve aralarında husumet olduğu iddia edilen Ü.A. ve Y.A. kardeşler ile enişteleri C.Ö. kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Jandarmadaki sorguları tamamlanan 3 şüpheli, adli makamlara sevk edildi.
haber:İbrahim EMÜL/OSMANİYE

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