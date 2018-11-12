OSB’deki işverenlere, İŞKUR Projeleri anlatıldı

Osmaniye Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü (İŞKUR) tarafından, Osmaniye Organize Sanayi Bölgesi (OOSB) Müdürlüğü ve Osmaniye Sanayi ve Ticaret Odası işbirliğiyle işverenlere yönelik bir bilgilendirme toplantısı düzenlendi. OOSB Müdürlüğü Toplantı Salonunda yapılan etkinlikte İŞKUR’un son dönem projeleri ile Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) mevzuatına ilişkin bilgilendirme yapıldı. İŞKUR İl Müdürü Ahmet Altunkaynak’ın açılış konuşmasıyla başlayan toplantı, Mesleki Yeterlilik Kurumu Uzmanı Mustafa Özgen’in mesleki yeterlilik belgesini hak etme şartları, eğitim süreci ve uyulması gereken zorunluluklar hakkında yaptığı sunumla devam etti. İŞKUR’da görevli İş ve Meslek Danışmanı İbrahim Öksüz de İŞKUR’un, istihdamı artırmak için uyguladığı projeler hakkında bilgi verdi. İŞKUR’un genç işsizliğini azaltmak için “İşe İlk Adım Projesini” hayata geçirdiğini söyleyen İbrahim Öksüz, proje sayesinde, yüksekokul veya fakültelerden son iki yılda mezun olan 18-29 yaş aralığındaki gençlerin mezun oldukları alanlarda 6 aylık işbaşı eğitim programına alınacağını söyledi. Öksüz, sektör kısıtlaması olmadan 6 aylık program sonrasında işverenlerin bu kişileri mevcut işbaşı eğitim programlarındaki gibi 6 ay boyunca istihdam edeceğini belirterek “Bu zorunlu istihdam sürecinde işverenlere net asgari ücretin yüzde 50’si tutarında İŞKUR tarafından destek sağlanacak. Bu süreden sonra işveren tarafından kişinin 12 ay daha istihdam edileceğine dair taahhüt verilmesi halinde net asgari ücretin yüzde 25’i tutarında ücret desteği bir yıl boyunca İŞKUR tarafından karşılanmaya devam edecek. Böylece, üniversite mezunu gençlerin işbaşı eğitim programından sonra uzun süreli istihdamı sağlanacak.” dedi. Toplantıya İŞKUR İl Müdürü Ahmet Altunkaynak’ın yanı sıra, İŞKUR İl Müdür Yardımcıları Hacı Akkoyunlu, Emre Akalın, Şube Müdürü Deniz Aydın, Kadirli Hizmet Merkezi Şube Müdürü Abdülhamit Yıldırım ve Organize Sanayi Bölgesi Müdürü Hasan Sezer de katıldı. Programın son bölümünde,Mesleki Yeterlilik Kurumu Uzmanı Mustafa Özgen ile İş ve Meslek Danışmanı İbrahim Öksüz işverenlerden gelen soruları cevaplandırdı.

Haber:İbrahim EMÜL/OSMANİYE