Osmaniye ADD, Okul Bahçesine Atatürk Büstü yaptırdı

Atatürk Düşünce Derneği (ADD) Osmaniye Şubesi, baro başkanlığı işbirliği ile Mahmut Ali Kirmit İlkokulu bahçesine kaide ve Atatürk büstü yaptırıldı. Atatürkçü Düşünce Derneği Başkanı Mehmet Düzgün, kendilerine Mahmut Ali Kirmit İlkokulun da Atatürk Büstü olmadığı bilgisinin gelmesi üzerine çalışma başlattıklarını söyledi. Büst için çok yönlü araştırmalar yapıldığını kaydeden Düzgün, konuyla ilgili görüştükleri Ankara Batkent Atatürkçü Düşünce Derneği Başkanı Erdal Hatun tarafından “Atatürk Büstünün temin edilerek kendilerine gönderildiğini söyledi. Bunun için kaide yapılması aşamasında ise Osmaniye Baro Başkanı Halil İbrahim Yavuzdoğan’ı aradıklarını söyleyen Başkan Mehmet Düzgün, taleplerini ilettiklerinde olumlu cevap aldıklarını belirtti. Düzgün, “Eğitim dünyası ve eski ADD Başkanı Durmuş Hikmet maddi destek vererek kaideyi tamamlamamıza yardımcı oldular.” dedi Osmaniye Baro Başkanı Halil İbrahim Yavuzdoğan da, “Konu Atatürk olunca elbet ki bize düşen bir sorumluluk olduğunda yapmamız gerekeni yaptık. Mahmut Ali Kirmit İlkokuluna öğrencilerine hayırlı olsun.” diye konuştu. Eğitim Dünyası Kurs Merkezi yetkililerinden Aygün Usta ise Atatürk Büstü için destek verilmesine neden olan ADD Şube Başkanı Mehmet Düzgün ve katkı sağlayanlara teşekkür etti.

Haber:İbrahim EMÜL/OSMANİYE

Share This:

































