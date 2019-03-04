Osmaniye Adliyesinde kan bağışı kampanyası düzenlendi. Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Tekne öncücüğünde ve Türk Kızılayı Osmaniye Şubesi iş birliğiyle Adliye binasında düzenlenen kampanyayla kan bağışı toplandı.

Osmaniye Adliyesi toplantı salonunda Adana Kızılay Kan Merkezi Müdürlüğünün açtığı kan bağışı merkezinde, Osmaniye Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Tekne başta olmak üzere hakim ve savcılar ile diğer adliye personelleri kan bağışı kampanyasına ve lösemi hastalarının ümidi olan kök hücre bağışı kampanyasına destek oldular.

Orta Akdeniz Bölge Kan Merkezi Müdürü Dr. Tunçhan Demir, Osmaniye Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Tekne’ye Osmaniye Cumhuriyet Başsavcılığı olarak Kızılay Kan Bağışı kampanyalarına vermiş olduğu destekten dolayı teşekkür etti.