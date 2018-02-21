Osmaniye AFAD personelleri ilk yardım eğitimi

Osmaniye İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) personellerine, ilk yardım eğitimi verildi. İki gün süreli 3 gurup halinde düzenlenen eğitimler, İl Sağlık Müdürlüğü, Fakıuşağı Ek Hizmet binasındaki Acil ve Afetlerde Sağlık Hizmetleri Şubesi Eğitim Salonunda gerçekleştirildi. AFAD personelinin tamamının katıldığı eğitim sonunda kursiyerler, “İlk Yardımcı Sertifikası” almaya hak kazandı. Osmaniye AFAD İl Müdürü Serhat Bulut, hayati önem taşıyan bazı bilgilerin bilinmesinin, her daim hem iş hem de ailevi hayatta önem arz ettiğini belirtti. Bulut, “İlk yardım bilgisi de bunun en güzel örneklerinden birini teşkil etmektedir. Bundan dolayı İl Sağlık Müdürlüğü ile iletişime geçip tüm personelimizi kapsayacak şekilde ilk yardım eğitimi almayı zorunlu gördük. Oldukça verimli geçen bu eğitimlerde, Osmaniye Acil Sağlık Hizmetleri Şubesi İl Ambulans Servisi Başhekimi Sayın Yasin Güngör, Şube Müdürü Sayın Ökkeş Yıldız ve eğitmenlere teşekkür ederiz.” diye konuştu.

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