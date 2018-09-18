Osmaniye Ak Parti Milletvekili İsmail KAYA; Ahilik Kültürü Haftası Kutlamaları Hakkında Mesajı

Ahilik toplumda yaşayan herkesi mi birbirine kaynaştıran, dost edindiren ve dayanışma içinde olmasını sağlayan bir medeniyettir. Ahiler, olgun, ahlaklı, merhametli, iyi­liksever ve her işinde, her davranışında dürüst ve güvenilir kişilerdir. Ahiliğin asıl amacı toplumun kalkınmasıdır. İsrafa ve miskinliğe karşıdır. Maddi zenginlik, manevi zenginlikle birlikte olmalıdır. Ahilik anlayışında çalışmak ve üretmek, alın teri ile kazanmak kuraldır. Bunun için herkesin mutlaka bir mesleği ve işi olmalıdır. Ahi kendi kendine yeterli insan olmakla beraber, kimseye yük olmayacak, gerektiğinde ekmeğini herkesle paylaşabilecektir. Kendinden önce başkalarını düşünmek ve yardım etmek, hak ettiğinden fazlasını istememek, kanaat ve tevazu ölçüleri içerisinde hırs ve bencillikten uzak durmak, özelliklerine uygun bir işle meşgul olmak, herkese saygı, sevgi göstermek uyulması gereken kurallar içerisindendir. Ülkemizde çalışan gençlerimize ahilik anlayışını öğretmeliyiz. Geleceğimizin teminatı olan gençlerimizin alın teri kurumadan hakkını vermeli, onları gözetmeli ve korumalıyız. Bu şekilde ailemiz ve toplumumuz huzurlu, güvenli ve yaşanabilir bir alan olur.

Ahilik belirli bir haftaya sıkıştırılarak kutlanan etkinlikten ziyade, ahilik anlayışı tüm hayatımızı kapsamalıdır.

Güçlü Türkiye, gücünü gelişen ve üreten gençlerimizden almaktadır. Önce ahlak ve manevi değerlerimizin doğrultusunda ahilik anlayışını benimsemiş gençlerimizin gayretleri ile gelişen, üreten güçlü Türkiye olacağız.