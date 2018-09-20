Osmaniye Ak Parti Milletvekili İsmail Kaya’nın Gaziler Gününü Kutladı

Ak Parti Osmaniye Milletvekili İsmail Kaya gaziler günü dolayısıyla yazılı bir mesaj yayınladı.

Kaya mesajında şunları söyledi:

“Sakarya Meydan Muharebesinin kazanılmasının ardından, Mustafa Kemal Atatürk’e Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından 19 Eylül 1921’de Gazilik unvanını verilmiştir. Bu vesile ile bugün Gaziler Günü olarak anılmaktadır.

Şanlı tarihimiz boyunca Türk Milleti hür ve bağımsız yaşamış boyunduruk altına girmemiş, asil ve büyük bir millettir. Bu vatan uğruna kendisini çepeçevre sarmış düşmanlarına karşı üç kıtada kılıç sallamış, zafer üstüne zafer kazanmış, ecdadımızı örnek alarak Anadolu’da, Kore’de, Kıbrıs’ta canlarını hiçe sayarak vatan, millet, bayrak aşkıyla şanlı zaferler kazanmıştır.

Her Türk vatandaşı onu bugünlere ulaştıran şehit ve gazilerimizin olduğu bilincinde, yazdıkları bu büyük destanları ise övünerek anlatmaktadırlar.

Milli bağımsızlığımızı, dirliğimizi ve vatanının milleti ile bölünmez bütünlüğünü, muhafaza ve müdafaa etmek amacıyla vatanımızın her karış toprağına kanlarını akıtan, Türk tarihine altın sayfalar yazdıran gazilerimizin, bu uğurda canlarını veren şehitlerimizin hatıralarını yüceltmek, onlara minnet şükran duygularımızı ifade etmek milletimizin en büyük görevidir.

Ey ! canlarını bir an bile tereddüt etmeden bizler rahat edelim diye nefesini veren şehidim, şehitlik makamına niyet etmiş gazilik makamına erişmiş gazim, unutmayınız ki kalbimizdeki yeriniz apayrı, emanetiniz, emanetimizdir. Gözünüz arkada kalmasın, sizlerin sahip çıktığı gibi bizler de sahip çıkacağız ve namerdin elini değdirmeyeceğiz bu vatana…

Bu vesile ile vatanımız için toprağa düşmüş şehitlerimizin, ebediyete intikal etmiş gazilerimizi minnetle anıyorum. Ailelerini sabırlar diliyorum. Hayatta olup bizi burada onurlandıran fedakar, cesur, kahraman gazilerimizin huzurunda saygıyla eğilerek şükranlarımı sunuyorum.’