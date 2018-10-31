Osmaniye ASO etkinliklerinde yerini aldı!..

3. Uluslar arası Akdeniz Kentleri Kültür ve Sanat buluşması etkinlikleri kapsamında Osmaniye ili de programlarda yerini aldı.

6-11 Kasım 2018 tarihleri arasında eş zamanlı olarak gerçekleştirilecek olan “ 3. Uluslar arası Akdeniz kentleri kültür ve sanat buluşması” ile ilgili olarak Osmaniye’nin de yer aldığı etkinliklerle ilgili olarak, Osmaniye Gazeteciler Cemiyeti’nde bir basın toplantısı düzenlendi.

Osmaniye Gazeteciler Cemiyeti, Gökhan Erkmen toplantı solunanda düzenlenen basın toplantısının açılışında konuşan OGC Başkanı İsrafil Avcı; “Osmaniye’mizi adına önemli etkinlikler yapmaktayız. Bu etkinliklerimiz arasında kültür ve sanat alanında da Cemiyetimizin Başkan yardımcısı olarak görev yapmakta olan ve aynı zamanda da OŞYAD Başkanı olan Mustafa Bardak arkadaşımız farklı etkinliklerle ilimizin tanıtılmasına katkıda bulunmaktadır. Akdeniz Kentleri Kültür ve sanat etkinliği görevini üstlenen OŞYAD derneği ve İl Temsilcisi olan Başkan yardımcımız Mustafa Bardak’ı kutluyor, başarılarının devamını dilerken, Gazeteciler Cemiyeti olarak bu tür etkinliklerin her zaman yanında olduğumuzu da belirtmek istiyoruz” dedi.

OŞYAD Başkanı ve ASO etkinlikleri Osmaniye İl Temsilcisi Mustafa Bardak ise, etkinliklerle ilgili bilgiler verdi.

ASO etkinliklerinin; Adana, Antakya, Mersin, Antalya, Osmaniye, İskenderun ve Tarsus yerleşim birimlerinde eş zamanlı olarak gerçekleşeceğini belirten OŞYAD Başkanı Mustafa Bardak; “ Etkinliklerin açış programı 6 Kasım günü Adana Belediyesi Yaşar Kemal Kültür Merkezinde Adana Yaşam Yasan Derneğinin ev sahipliğinde yapılacak. Diğer illerdeki etkinlikler 7 Kasım günü başlayacak. Osmaniye’deki etkinlikler kapsamında; Türkiye Karikatürcüler Derneği üyelerinin çizdiği 20 adet Yaşar Kemal portreleri karikatürleri ile Mimar Haydar Aktürk’ün karikatürleri sergilenecek. Şairlerle söyleşi, THM eserlerinin yorumlanması, Şiir dinletileri, Maniler Ağıtlarımız ve Aşık Feymani konseri, Şair Ahmet Özer söyleşisi, Anılı öyküler anlatımı, Adana Düşün Sanat topluluğunun “Herkes her şeyi hatırlamalı” adlı tiyatro gösterimi, İsmail Has’ın Osmaniye’nin eski fotoğrafları sergisi, Osmaniye’nin dünkü çocukları gösterileri, Askıda kitap dağıtımı, Hikayeli türkülerimiz ve Atatürk’ün sevdiği ezgiler 7-10 Kasım tarihleri arasında Osmaniye’deki etkinlikleri oluşturacak. 11 Kasım günü ise Mersin “İçel Sanat Kulübü’nün ev sahipliğinde kapanış programı gezi turu ile sona erecek”dedi.

OŞYAD Başkanı Bardak, tüm etkinliklerin ücretsiz olarak izlenebileceğini de vurgulayarak, kültür ve sanat sever insanları etkinliklere davet etti