Osmaniye Barosunun yeni başkanı Avukat Yavuzdoğan oldu

Osmaniye Barosunun yeni başkanı Avukat İbrahim Halil Yavuzdoğan oldu. İki dönemdir başkanlık görevini yürüten Av. Dilem Aksoy bu seçimlerde aday olmazken, Yavuzdoğan, kullanılan 315 oyun 133’ünü aldı. Osmaniye Adliyesinde yapılan 12’nci olağan genel kurulunda avukatlar sandık başına gitti. 358 avukatın kayıtlı olduğu üyeden 315’inin oy kullandığı ve 306’sının geçerli sayıldığı seçimlerde Av. Yavuzdoğan 133 oy alırken, diğer adaylar Av. Mutlu Çerçi 87, Av. Muhammet Doğan 71 ve Av. Ali Sağlam 15 oy aldı. Seçimlerde 9 oy ise geçersiz sayıldı. Yavuzdoğan başkanlığındaki yönetim ise şu isimlerden oluştu: Mehmet Konaklı, Hamide Nil Postallı, Hüseyin Şahin, Hasan Göçer, Aybala Didem Bağlı Kök, Mesut Balta, Bilge Tosun Başlamışlı, Hasan Özcan, Ahmet Şefik Akın ve Şahan Demir.

Haber:İbrahim EMÜL/OSMANİYE