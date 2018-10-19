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Osmaniye Barosunun yeni yönetiminden Vali Coşkun’a ziyaret122 defa okundu

kategorisinde,19 Eki 2018 - 16:47 tarihinde yayınlandı
Osmaniye Barosunun yeni yönetiminden Vali Coşkun’a ziyaret

Osmaniye Barosu’nun görevine yeni seçilen Başkanı İbrahim Halil Yavuzdoğan ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Vali Ömer Faruk Coşkun’u makamında ziyaret etti.

Vali Coşkun’a Yönetim Kurulu Üyelerini tanıtan Baro Başkanı Yavuzdoğan, yapmayı planladıkları çalışmalar hakkında da bilgi verdi. Baro Başkanı Yavuzdoğan, Vali Coşkun’a nazik kabulünden dolayı teşekkür etti. Vali Coşkun ise ziyaretten memnuniyet duyduğunu ifade ederek, Baro Başkanı İbrahim Halil Yavuzdoğan ve Yönetim Kurulu Üyelerini tebrik ederek, görevlerinde başarılar diledi.

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