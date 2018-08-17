Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara’dan Kurban Bayramı Mesajı

Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara, Kurban Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayınladı.

Osmaniyeli vatandaşların, Türk ve İslam dünyasının bayramını kutlayan Başkan Kara; “Ülkemizin dört bir köşesinde birleşen eller ve dua eden diller eşliğinde idrak edeceğimiz kurban bayramının hürmetine, cennet vatanımız üzerinde oynanan her türlü oyunun yerle bir olmasını diliyorum. Hangi kumpası kurarsa kursunlar geleceğin güçlü Türkiyesini, tarihi şan ve şerefle dolu büyük devletimizi asla durduramayacaklar. Çünkü bu aziz millet devletiyle birdir ve tek yürektir. Bunu bozmaya hiç kimsenin gücü yetmeyecektir.

Bu kutsal toprakların vatan olması uğruna Malazgirt’ten bu güne şahadet şerbetini içmiş tüm şehitlerimizi, gazilerimizi, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, tüm terör şehitlerimizi, rahmet, minnet ve şükranla anıyor, ruhları şad olsun diyorum.

Bu duygu ve düşüncelerle muhterem Osmaniyeli hemşerilerime ifade etmek istiyorum ki, mübarek kurban bayramını huzur ve esenlik içerisinde geçirmeleri konusunda, hizmet açısından her türlü tedbir alınmıştır. Geçtiğimiz ramazan ayında alt geçidi hizmete açtığımız, bu bayramda da inşallah üst yapısını tamamlayıp Osmaniyeli hemşerilerimizin kullanımına açmaya gayret gösteriyoruz. İnşallah bu imkanı sağlayacağız. Osmaniye ve Osmaniyeli hemşerilerimize hizmet etmenin mutluluğunu gururunu yaşıyoruz. Allah’ın izni ile inşallah bu gururu yaşamaya devam edeceğiz.

Değerli hemşerilerimin ülkemiz üzerindeki bu kirli oyunların bir an önce son bulmasını Cenab-ı Allah’tan niyaz ediyorum. Bütün Osmaniyeli hemşerilerime selam saygı ve muhabbetlerimi sunuyorum.” Dedi.