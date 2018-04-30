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Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara’nın, Berat Kandili Mesajı235 defa okundu

kategorisinde,30 Nis 2018 - 16:40 tarihinde yayınlandı
Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara’nın, Berat Kandili Mesajı

Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara, Berat Kandili dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

Başkan Kadir Kara mesajında; “Millet olarak bu mübarek Berat Kandilini idrak etmenin heyecanını yaşıyoruz. İnşallah şehrimiz, ülkemiz ve milletimizin birlik beraberliği için dualar edelim.

Aziz milletimizin duaları sayesinde Büyük Türk Milleti, karşısına çıkan tüm engelleri birer birer bertaraf etti ve etmeye de devam edecektir. Mübarek Berat gecesinde duamız odur ki; ilelebet ezanımız dinmesin bayrağımız inmesin kutsal vatanımız bölünmesin. Rabbim sizlere merhametiyle muamele etsin inşallah.

Cenab-ı Mevlam’dan, mübarek gecemizde Osmaniyeli hemşerilerimin ve milletimizin gönlünden geçen tüm güzelliklerin gerçekleşmesini diliyor, beratımıza vesile olmasını temenni ediyorum. ” ifadelerine yer verdi.

 

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