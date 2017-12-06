Osmaniye Belediyesi 2.Kitap Fuarı 8 Aralıkta Açılıyor…

Osmaniye Belediyesi tarafından bu yıl ikincisi düzenlenecek kitap fuarı 8-17 Aralık 2017 tarihlerinde Cumhuriyet Meydanı’nda yapılacak.

8 Aralıkta açılacak olan ve 60 stantta yaklaşık 100 yayınevinin katılacağı fuarda Türkiye’nin önde gelen yazarlar ile birlikte yaklaşık 100 şair ve yazar okuyucuları ile buluşacak.

Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara; “Ulusal düzeyde 2’ncisi düzenlenen fuarın onur konuğu İlber Ortaylı’nın katılımları cuma günü saat 14.00 de yapılacak açılış törenimize tüm halkımız davetlidir.” Dedi.

İLBER ORTAYLI 8 ARALIK’TA OSMANİYE’DE

Türkiye’nin yaşayan en iyi tarihçilerden biri olan İlber Ortaylı Osmaniye Belediyesinin davetlisi olarak 8 Aralık’ta Osmaniye’ye geliyor.

İlber Ortaylı ilk olarak cuma günü saat 14.00 da Osmaniye Belediyesi 2’nci Kitap Fuarı’nın açılışına katılacak ve ardından saat 15.00 da Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi 15 Temmuz amfisinde söyleşi ve imza programında okuyucuları ile buluşacak.

Paylaş