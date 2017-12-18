Osmaniye Belediyesi 2.Kitap Fuarı Yaklaşık 80 Bin Ziyaretçi Ağırladı

Osmaniye Belediyesi tarafından düzenlenen ve ulusal boyutta olan Osmaniye Belediyesi 2. Kitap Fuarı sona erdi.

Açıldığı günden itibaren 7’den 70’e her yaş grubunun yoğun ilgi gösterdiği kitap fuarında 100 yayın evi ve çok sayıda yazar katıldı. Fuar vatandaşların yoğun ilgisiyle tamamlandı.

8 – 17 Aralık günleri sabah saat 09.30 dan akşam 19.30’a kadar Osmaniyeli ve diğer illerden gelen vatandaşlara hizmet veren Osmaniye Belediyesi 2. Kitap Fuarını sekseninci şehirde yaklaşık 80 bin kişi ziyaret etti.

Fuar boyunca okuyucuları ile buluşan Prof. Dr. İlber Ortaylı, Cansu Canan Özgen, Sinan Yağmur, Talha Uğurluel, Pelin Çift, Kahraman Tazeoğlu, Şermin Yaşar gibi ünlü yazarlarında aralarında olduğu birçok yazar söyleşi ve imza günlerinde okurlarıyla bir araya geldi.

Osmaniye Belediyesi 2. Kitap Fuarında stant açan yayınevleri yetkilileri vatandaşların ilgisinden oldukça fazla olduğunu ve yayınevleri açısından sevindirici olduğunu ifade ettiler.

Türkiye’de birçok ilde fuara katıldıklarını aktaran yayınevleri, Osmaniyelilerin fuara ilgisinin, bilinçli ve seçerek okuyan, okumayı seven bir şehir olduğunun kanıtı olduğunu kaydettiler.

Osmaniye Belediyesi 2.Kitap Fuarını ziyaret eden vatandaşlar herkesin rahatlıkla aradığı kitabı bulabildiği bir etkinlik ve Osmaniye’de kitap okunmuyor algısının yıkıldığı bir organizasyon olduğunu belirttiler. Düşüncelerini okurlar, fuar gerçekten fıstık gibiydi ve Osmaniye okuyor gerçekten şeklinde ifadelere yer verdiler.

Fuara katılan yayınevleri ve vatandaşlar böylesi kültür dolu bilgi dolu bir organizasyona imza attığı için Belediye Başkanı Kadir Kara’ya teşekkür ediyoruz ifadelerini kullandılar.

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