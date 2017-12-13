Osmaniye Belediyesi 2.Kitap Fuarına İlk 4 Günde Yaklaşık 40 Bin Ziyaretçi

Osmaniye Belediyesi tarafından düzenlenen ve ulusal boyutta olan Osmaniye Belediyesi 2. Kitap Fuarı kitapseverleri ağırlıyor.

Açıldığı günden itibaren 7’den 70’e her yaş grubunun yoğun ilgi gösterdiği kitap fuarında 100 yayın evi, kurulan 60 stantta Osmaniyeli kitapseverler ile buluşturmaya devam ediyor. Öğrencilerin heyecanla ziyaret ettikleri fuarda kitapları inceleyerek biriktirdikleri harçlıkları ile kitap satın alıyorlar.

17 Aralık Pazar gününe kadar hizmet verecek olan Osmaniye Belediyesi 2. Kitap Fuarının ilk 4 gününde yaklaşık 40 bin kişi ziyaret etti.

Fuarın ilk günlerinde okuyucuları ile buluşan Prof. Dr. İlber Ortaylı, Cansu Canan Özgen, Sinan Yağmur, Talha Uğurluel gibi ünlü yazarlarında aralarında olduğu birçok yazar söyleşi ve imza günlerinde okurlarıyla bir araya geldi.

Osmaniye Belediyesi 2. Kitap Fuarında stant açan yayınevleri vatandaşların ilgisinden oldukça memnun olduklarını söylediler. Türkiye’de birçok ilde fuara katıldıklarını aktaran yayınevleri, Osmaniyelilerin fuara ilgisinin, bilinçli ve seçerek okuyan, okumayı seven bir şehir olduğunun kanıtı olduğunu kaydettiler.

Osmaniye Belediyesi 2.Kitap Fuarını ziyaret eden vatandaşlar herkesin rahatlıkla aradığı kitabı bulabildiği bir etkinlik ve Osmaniye’de kitap okunmuyor algısının yıkıldığı bir organizasyon olduğunu belirterek Belediye Başkanı Kadir Kara’ya teşekkür ettiler.

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