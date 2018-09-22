Osmaniye’de Motosiklet Tutkunları Şehir Turu Attı

Osmaniye Belediyesi 2. Motosiklet Festivali kapsamında motosikletli şehir turu düzenlendi. Şehir turuna Osmaniye’den ve Türkiye’nin diğer illerinden onlarca motosiklet tutkunu katıldı.

Osmaniye Belediyesi tarafından organize edilen ve Osmaniye Motosiklet Kulübü (OMK) tarafından desteklenen motosiklet festivali kapsamında motosikletli şehir turu masal park otopark alanından başladı. Atatürk Caddesi üzerinden devam eden şehir turu kadirli yolu kavşağı ve Devlet Bahçeli Alt Geçidinden geçilerek yine masal park otopark alanında sona erdi.

Ayrıca İki gün sürecek olan Osmaniye Belediyesi 2. Motosiklet Festivali kapsamında Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF)’nin yarış takvimi içerisinde yer alan ‘Türkiye Akrobasi Şampiyonası’ yarışları izleyenlere unutulmaz anlar yaşatacak.

Tek teker Arif olarak bilinen ve geçtiğimiz yıl hayatını kaybeden Arif Razgatlıoğlu anısına düzenlenen festival kapsamında düzenlenen motosikletli şehir turuna kendi motosikleti ile katılan Ak Parti Osmaniye Milletvekili İsmail Kaya; “Motosiklet tutkunu Osmaniyeli hemşerilerimiz ve il dışından gelen misafirlerimizle birlikte şehir turuna katıldık. Trafikte diğer sürücülerin motosiklet kullanıcılarına daha saygılı davranmaları hem de motosiklet kullanıcılarının aynı şekilde kasksız trafiğe çıkılmaması trafik kurallarına riayet ederek seyir etmelerini istiyoruz. Hafta sonu yarışlarına katılacak olan sporcularımıza da kazasız belasız eğlenceli bir etkinlik olmasını temenni ediyoruz.” İfadelerini kullandı.

OSMANİYE BELEDİYESİ 2. MOTOSİKLET FESTİVALİ İKİ GÜN SÜRECEK

Osmaniye Belediyesi 2. Motosiklet Festivali 22-23 Eylül tarihlerinde iki gün boyunca saat 10.00 – 18.00 saatleri arasında Masal Park otopark alanında yapılacak.

Cumartesi günü saat 10.00’da başlayacak olan festival Osmaniye Belediyesi Mehter takımı konserinin ardından start alacak. Gün boyu devam eden yarışmaların akabinde akşam saat 19.30’da masal park otopark alanında yerel sanatçılar muhteşem bir konser verecek.

Yarışmaların devamı Pazar günü saat 10.00’da başlayıp gün boyu devam edecek. Heyecan dolu yarışmalara tüm Osmaniyeliler davet edildi.