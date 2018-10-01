Osmaniye Belediyesi 3. Cebelibereket Geleneksel Okçuluk Turnuvası Yapıldı

Osmaniye Belediyesi, ulusal düzeyde düzenlenen etkinlikler sayesinde Osmaniye’nin tanınmasına ve tanıtılmasına büyük katkı sağlıyor. Osmaniye Belediyesi, son yıllarda hızla yayılan Türk okçuluğu olarak bilinen geleneksel okçuluk sporu dalında ulusal tarzda bir etkinliğe imza attı. Ergenekon şenlik alanı- Osmaniye Kent Ormanı’nda gerçekleşen turnuvaya Türkiye’nin birçok ilinden okçuluk sporuna gönül vermiş sporcular katıldı.

Osmaniye Belediyesi 3. Cebelibereket Geleneksel Okçuluk Turnuvası’na katılan Geleneksel Türk Okçuluğu Federasyonu Başkanı Ömer Koç ve Osmaniye Cebelibereket Okçuluk Kulübü Başkanı Selahattin Arpacı, okçuluk sporuna her türlü destek ve katkılarından dolayı Osmaniye Belediyesi’ne teşekkür etti.

TURNUVAYA TÜRKİYE GENELİ 32 KULÜPTEN YAKLAŞIK 300 SPORCU KATILDI

Osmaniye’de okçuluk sporuna gönül vermiş olan Osmaniye Cebelibereket Geleneksel Okçuluk ve Osmaniye Kayı Geleneksel Okçuluk Kulüplerinin destekleri ile Osmaniye Belediyesi 3. Cebelibereket Geleneksel Okçuluk Turnuvası Türkiye geneli 32 kulüpten yaklaşık 300 sporcunun katılımıyla gerçekleşti.

Sporcular, 11 yaş altı minikler, 12-16 yaş arası karma, yetişkin bayanlar, yetişkin erkekler ve Akıncı Koşusu olmak üzere 5 değişik kategoride yarıştılar. Ergenekon şenlik alanında gerçekleşen okçuluk turnuvasına vatandaşlar da yoğun ilgi gösterdi.

Osmaniye Belediyesi 3.Cebelibereket Geleneksel Okçuluk turnuvasında 11 yaş altı minikler kategorisinde Tarsus Kutalmışoğlu Geleneksel ve Atlı Okçuluk Spor Kulübünden Mehmet Efe Çağlayan birinci, Osmaniye Cebelibereket Geleneksel Okçuluk Spor Kulübünden Ali Çolakkadıoğlu ikinci ve Adana Kabac Hatun Geleneksel Okçuluk Kulübünden Onur Özmüslüman üçüncü oldular.

12-16 yaş arası karma kategorisinde, Konya Geleneksel Okçuluk Dernekleri Federasyonundan Ahmet Kökgöz birinci, Tarsus Kutalmışoğlu Geleneksel ve Atlı Okçuluk Spor Kulübünden Fatma Durmaz ikinci ve yine Tarsus Kutalmışoğlu Geleneksel ve Atlı Okçuluk Spor Kulübünden Mustafa Yalçın üçüncü oldular.

Yetişkin bayanlar kategorisinde, Adana Geleneksel ve Atlı Okçuluk Spor Kulübünden Melike Dursun Buçakçı birinci, Malatya Yeşilyurt Alpler Geleneksel Okçuluk Kulübünden Aysun Demirci ikinci ve yine Malatya Yeşilyurt Alpler Geleneksel Okçuluk Kulübünden Nuket Kargın üçüncü oldular.

Yetişkin erkekler kategorisinde, Malatya Alper Tunga Geleneksel Türk Okçuluğu Spor Kulübünden Ahmet Turan Günay birinci, Kahramanmaraş Türkoğlu Avasım Kulübünden Talip Polat ikinci ve Mersin Kasırga Geleneksel Okçuluk Kulübünden Ümit Karadiken üçüncü oldular.

Akıncı Koşusu kategorisinde, Mersin Kasırga Geleneksel Okçuluk Kulübünden Ümit Karadiken birinci oldu.

Gün boyu süren yarışmalar sonunda Osmaniye Belediyesi 3. Cebelibereket Geleneksel Okçuluk Turnuvası’nda dereceye giren sporculara Osmaniye Belediyesi tarafından çeşitli hediyeler verildi.