Osmaniye Belediyesi 3.Kitap Fuarı Başlıyor

Osmaniye Belediyesi 3.Kitap Fuarı bu yıl 7-16 Aralık 2018 tarihlerinde 3. kez kapılarını kitap tutkunlarına açacak. Kitap fuarımızı geçen yıl 80 bin kişi ziyaret etmişti. Bu yıl fuarın yapıldığı yeri değiştirerek daha büyük bir alana Osmaniye Valiliği yanı, Masal Park bitişiğine taşıdık. Fuar çadırımızı geçen yıla göre tam 2 katına 2 bin 400 metre kare büyüklüğüne çıkarttık. Bu yıl 80 stantta, 180 yayınevi hizmet verecek, 150 yazar okuyucuları ile buluşacak. 27 farklı söyleşi programında duayen isimler tecrübelerini, bilgi ve birikimlerini okuyucuları ile paylaşacak. Osmaniye Belediyesi 3.Kitap Fuarı, 07-16 Aralık 2018 tarihleri arasında her gün 09.30-20.30 saatleri arasında kitapseverlere açık olacak. Ayrıntılı bilgi almak için www.osmaniyefuar.com adresini veya facebook üzerinden @osmaniyekitapfuari sayfalarını ziyaret edebilirsiniz.

KİTAP FUARINA UĞRAYIN, MUTLU OLUN

7’den 70’e herkes Osmaniye’de yine kâğıttan dünyaların keşfine çıkacak. Kitapseverler hayranı oldukları bir yazara kitaplarını imzalatabilecek, ardından söyleşi programlarına katılabilecekler. 10 gün boyunca kâğıttan dünyaların arasında bir kitap fuarı bizleri bekliyor. Diyoruz ki; Osmaniye Belediyesi 3.Kitap Fuarı’na mutlaka uğrayın, mutlu olun…

FUARA 150 YAZAR-ŞAİR KATILIYOR

Osmaniye Belediyesi 3.Kitap Fuarına biri Azerbeycan’dan olmak üzere Türkiye’nin dört bir yanından 150 şair ve yazar katılacak. 10 günlük fuar kapsamında farklı günlerde bu yazarlar okuyucuları ile yayınevlerinin stantlarında bir araya gelerek, kitaplarını imzalayacaklar. 7’den 77’ye her kesime, her görüşe hitap edecek şekilde yazarlar belirlendi. Osmaniye’nin değeri olan yerel yazarlar belediye tarafından kurulan stantlarda okuyucularla buluşacak.

FUARIN ONUR KONUĞU AZERBAYCANLI SİYASETÇİ PAŞAYEVA

Osmaniye Belediyesi 3.Kitap Fuarı’nın bu yılki onur konuğu Azerbaycan Türkü ve milletvekili, siyasetçi, hukukçu ve doktor Ganire Paşayeva oldu. Paşayeva 7 Aralık Cuma günü saat 11.00’da fuarın resmi açılış törenine katılacak. Aynı gün saat 13.30’da Cebeli Bereket Kültür Merkezi’nde “Türk Dünyasının Geleceğinde Türk Gençliğinin Rolü’’ konulu söyleşiye katılacak. Ganire Paşayeva, katıldığı her programda Türk dünyasına yönelik hararetli konuşmalarıyla tanınıyor ve seviliyor.

TTK VE TDK İLK KEZ OSMANİYE KİTAP FUARINDA OLACAK

Türk Dil Kurumu (TDK) ve Türk Tarih Kurumu (TTK) ilk kez Osmaniye Belediyesi 3.Kitap Fuarında stant açarak yayınlarını Osmaniye halkının beğenisine sunacak. Ayrıca TTK Başkan Yardımcısı Prof.Dr.Güray Kırpık 11 Aralık Salı günü saat 13.30’da fuar alanı söyleşi salonunda “Türk Tarihinin Meseleleri ve Misak-ı Milli” konu başlığı altında bir konuşma yapacak.

FUARA ÖĞRENCİLER ÜCRETSİZ TAŞINACAK

Milli Eğitim İl Müdürlüğümüzle yürüttüğümüz ortak çalışma kapsamında ilimizdeki ilk, orta ve liselerden öğrencilerimiz fuara taşınacak. Böylece çocuklarımızın kitap sevgisi ve okuma alışkanlığını da artırmayı amaçlıyoruz.

TARİHÇİ TUFAN GÜNDÜZ KİTAP FUARINDA‘’TÜRK BEKLENENDİR’’

TRT 1 ekranlarında katıldığı Gündem Ötesi programında Balkanlarda zulüm altında yaşayan bir kadının, Türk askerlerini gördüğünde söylediği, ‘’Türk beklenendir’’ sözünü anlatırken ekranları karşısında izleyenleri gözyaşlarına boğan ve şu anda TRT1 ekranlarında Engin Altan Düzyatan ile birlikte 3’te 3 Tarih isimli yarışma programının jüriliğini yapan tarihçi Tufan Gündüz de Osmaniye Belediyesi 3. Kitap Fuarı’na katılan isimler arasında. 14 Aralık Cuma günü saat 13.30’da fuar alanındaki söyleşi salonunda ‘’Tarih Bizi Çağırıyor’’ söyleşisine katılacak.

İCLAL AYDIN DA KİTAP FUARINDA

Televizyon ekranlarının sevilen bir başka ismi, şu anda TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi Ege’nin Hamsisi dizisinde oyunculuk hünerlerini gösteren, özellikle bayanlar arasında çok hayranı bulunan İclal Aydın, 15 Aralık Cumartesi günü saat 15.00’da söyleşiye katılacak. Okuduğu şiirlerle de gönüllerde taht kuran İclal Aydın, söyleşinin ardından kitaplarını imzalayacak.

GÜVENLİK UZMANI ABDULLAH AĞAR VAROLUŞ MÜCADELESİNİ ANLATACAK

Türkiye’nin dört bir yanında, sınırlarında yaşananları en iyi bilen isimlerden biri olan güvenlik uzmanı Abdullah Ağar, bildikleri her şeyi fuarda anlatacak. Abdullah Ağar 13 Aralık Perşembe günü saat 19.00’da Ahmet Şekip Ersoy Kültür Merkezi’nde “21.Yüzyılda Varoluş Mücadelemiz” konulu konferansta konuşacak.

SERDAR TUNCER ŞİİRLERİNİ OKUYACAK

Televizyon programcısı, şair ve yazar Serdar Tuncer Osmaniye’de kitap fuarında sevenleri ile buluşacak. Serdar Tuncer’in “ Sermayem Yok Derdimden Başka” isimli söyleşi programı 8 Aralık Cumartesi günü saat 14.00’da fuar alanı söyleşi salonunda yapılacak.

FUARDA ANNELER İÇİN ÖNEMLİ İKİ SÖYLEŞİ VAR

Osmaniye Belediyesi 3. Kitap Fuarı kapsamında fuar alanı söyleşi salonunda düzenlenecek iki söyleşi tam annelere göre. 13 Aralık Perşembe günü saat 13.30’da “Bağırmayan Anneler” isimli söyleşide Eğitimci-Yazar Hatice Kübra Tongar okurları ile bir araya gelecek. 15 Aralık Cumartesi günü saat 13.00’da ise Akademisyen Anne olarak bilinen Saniye Bencik Kangal, “Korkma!…İyi Bir Annesin” konu başlıklı söyleşide konuşacak.

ABDULHAMİT’İN TAHSİN PAŞASI DA KİTAP FUARINDA OLACAK

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Payitaht Abdülhamid dizisinin Tahsin Paşası, Bahadır Yenişehirlioğlu da Osmaniye Belediyesi 3. Kitap Fuarı’nın son günü olan 16 Aralık Pazar günü sevenleri ile buluşacak. Fuar alanı söyleşi salonunda saat 13.30’da “Edebiyat ve İnsan” başlıklı söyleşide Bahadır Yenişehirlioğlu konuşacak, ardından ise kitaplarını imzalayacak.

ÇOCUKLAR İÇİN SÖYLEŞİLER

Kitap fuarımızın en önemlisi ise çocuklarımız. Çocuklarımıza küçüklükten itibaren okuma sevgisini kazandırmaya çalışıyoruz. Bu kapsamda çocuklarımıza yönelik fuar alanı söyleşi salonunda çok sayıda etkinliğimiz var. 10 Aralık pazartesi saat 10.30’da kişisel gelişim uzmanı Murat Kaplan, Etkili Öğrenme Yöntemlerini çocuklara anlatacak. 11 Aralık Salı günü saat 11.30’da Osmaniye’nin yetiştirdiği önemli bir değerlerden biri olan ve çocuk edebiyatının en etkili kalemlerinden Bestami Yazgan “Kitaplarla Dost Olmak” isimli söyleşide çocuklarla bir araya gelecek. 12 Aralık Çarşamba saat 10.30’da Mehmet Karaburç “Hızlı Okuma ve Anlama”, 13 Aralık Perşembe Neslihan Saltaş “Ergenekon Destanı ve Türk Mitolojisi”, 14 Aralık Cuma saat 10.00’da Suat Turgut “Adam Olacak Çocuklar” yine aynı gün Reyhan Erdoğan –Hayrettin Şahin saat 11.00’da “Okulda Başarı ve Motivasyon” isimli söyleşi yapacaklar.

DİĞER SÖYLEŞİ PROGRAMLARI ŞUNLAR

Yukarıda detaylı olarak belirttiğimiz söyleşi etkinlikleri sadece bu kadar değil. Osmaniye Belediyesi 3. Kitap Fuarı kapsamında yapılacak diğer söyleşi programları şunlar.

8 Aralık Cumartesi günü saat 12.30’da Yazar ve Senarist Tarık Tufan “Edebiyat Bizi Nereye Çağırıyor”, yine aynı gün saat 16.00’da Oyuncu ve Yazar Kerem Fırtına “En Yakın Arkadaşım Bir Deliydi” isimli söyleşi programlarında okurları ile bir araya gelecekler.

9 Aralık Pazar günü saat 13.00’da Yazar Mustafa Çevik “Türk Destanları, Oğuz Kağan-Ergenekon” isimli söyleşide konuşacak. Gazeteci Yazar Mehmet Ali Bulut ise saat 14.30’da “İsrail’i Kim Durduracak?” isimli konu başlığında bilgilerini kitapsever dostlarına aktaracak. Oyuncu ve Yazar Murat Tavlı’nın “Gözyaşlarımı İftiharla Sunarım” isimli söyleşisi saat 16.00’da yapılacak. 11 Aralık Salı günü saat 19.00’da Arz Gecesi Yazar Bekir Manav tarafından yapılacak. Şair-yazar Nurullah Genç ise 14 Aralık Cuma saat 16.30’da Sanat ve Hayat isimli söyleşide konuşacak. 16 Aralık Pazar günü saat 12.00’da Ozan Bodur ve Şevket Adnan Şenel “Gök Sultan Abdulhamit Han” isimli söyleşide okurlarla buluşurken aynı günün ve fuarın son söyleşisinde saat 15.00’da Dr. Cem Kınay “Ayağa Kalk ve Oyunda Kal” isimli söyleşi yapacak.