Osmaniye Belediyesi 3. Kitap Fuarı Hazırlıkları

OSMANİYE Belediyesi tarafından bu yıl 3’üncüsü düzenlenecek olan Kitap Fuarı için hazırlıklar başladı. 7-16 aralık tarihleri arasında Masal Park yanındaki fuar alanında yapılacak olan organizasyonun 10 gün süreceği bildirildi. Fuar için pek çok yazar ve yayınevleri ile görüşmelerin devam ettiği kaydedildi. Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara, bir şehrin sosyo ekonomik ve kültürel anlamda kalkınmasına ve değişimine öncülük yapmanın, yerel yönetimlerin görevi anlayışıyla kitap fuarını düzenlediklerini söyledi. Etkinliğin düzenlenmesinde katkı ve katılım sağlayanlara teşekkür eden Başkan Kara, “Hemşerilerimizin göstermiş olduğu yakın ilgi neticesinde kitap fuarını geleneksel olarak düzenlemeye devam edeceğiz.” dedi. GANERA PAŞAYEVA KİTAP FUARI’NIN ONUR KONUĞU Belediye Başkanı Kadir Kara, ulusal düzeyde düzenlenen kitap fuarının bu yıl onur konuğunun Azerbaycan Milletvekili aynı zamanda bir Türkiye sevdalısı olan Ganire Paşayeva olduğunu açıkladı. Yazar, Hukukçu, Doktor kimlikleri ile de bilinen Ganire Paşayeva’nın Türkçe ve Azerbaycan Türkçesi dillerinde çok sayıda kitabı bulunuyor. Başkan Kara, hazırlıkların tamamlanmasından sonra etkinlik takviminin yayınlanacağını sözlerine ekledi. /İbrahim EMÜL

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