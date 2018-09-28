Osmaniye Belediyesi, 8 Ülkeden 8 Türk Anayı Ağırladı

Osmaniye Belediyesi, 8 ülkeden 8 Türk anayı ve Türk dünyasından gelen misafirleri ağırladı.

Türk Dünyası Belgesel Film Festivali etkinlikleri kapsamında, Osmaniye Belediyesi’nin katkılarıyla hazırlanan 8 Ülke 8 Ana, Türk Ana belgesel film galasına katılmak üzere Osmaniye’ye gelen Türk Ana’larını Belediye Başkan Yardımcıları Fatma Teke, Hacer Burcu Yüceer, Sehavet Arslankurt ve Abdullah Bukan karşıladı.

8 Ülkeden gelen Türk analarının Osmaniye Belediyesi ziyaretine Türk Dünyası gazeteciler Federasyonu Genel Başkanı Menderes Demir ve Osmaniye gazeteciler Cemiyeti Başkanı İsrafil Avcı ’da katıldı.

Ziyarette Türk Dünyası Belgesel Film Festivali etkinlikleri hakkında bilgiler veren Türk Dünyası Gazeteciler Federasyonu Genel Başkanı Menderes Demir; “Osmaniye Belediyesi ve Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın katkılarıyla çekilen, bu akşam galasını yapacağımız belgesel filminde 8 Ülkeden 8 Türk Anayı Türk Ana belgesel filminde buluşturduk. Bizlerden desteğini hiçbir zaman esirgemeyen Osmaniye Belediyesine ve Türk Dünyasına önemli hizmetler eden sayın Belediye Başkanımız Kadir Kara’ya çok teşekkür ediyoruz.” İfadelerini kullandı.