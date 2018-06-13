Osmaniye Belediyesi Bayramı Hazırlıklarını Tamamladı

Osmaniye Belediyesi, Ramazan Bayramı öncesinde tüm hazırlıklarını tamamladı.

On bir ayın sultanı mübarek ramazan ayının bitmesiyle beraber idrak edilecek olan ramazan bayramını vatandaşların rahat bir biçimde geçirebilmesi için Osmaniye Belediyesi tarafından hazırlıklar yapıldı.

Belediye hizmetlerinin aksamaması için bayram süresince nöbetçi ekipler görev başında olacak.

Vatandaşlar belediye hizmetleri ile ilgili istek ve şikayetlerini 24 saat esasına dayalı hizmet veren Osmaniye Belediyesi Çağrı Merkezi ‘ni 0 328 440 00 80 numaralı telefona bildirebilecekler.

BAYRAMDA OSMANİYE GÜLSUYU KOKACAK

Ramazan Bayramı’nın birinci gününde şehrin cadde ve sokaklarında gülsuyu ve esans sıkılacak. Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara, “Osmaniye bayramda daha temiz olacak ve daha güzel kokacak.” dedi.