Osmaniye Belediyesi Cumhuriyet Meydanına Dev Ekran Kurdu

Osmaniye Belediyesi, Fenerbahçe basketbol takımının oynayacağı THY Avrupa Ligi final maçı için Cumhuriyet Meydanına dev ekran kurdu.

THY Avrupa Ligi final maçında temsilcimiz Fenerbahçe, İspanya temsilcisi Real Madrid’e 85-80 yenilerek ikinci oldu.

Cumhuriyet meydanını dolduran onlarca taraftar maç boyunca hep birlikte marşlar söyleyerek tezahürat ettiler.

Maç öncesi kısa bir konuşma yapan Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Azizoğlu; “Spora gönül vermiş Osmaniyeli genç kardeşlerimizden gelen talepler üzerine Sayın Belediye Başkanımız Kadir Kara’nın talimatları doğrultusunda dev ekran kurup sizlerle bir araya geldik. Osmaniye Belediyesi olarak bu güzel finali halkımızla birlikte paylaştığımız için gururluyuz. Tüm katılımcılara teşekkür ediyorum.” dedi.

Cumhuriyet Meydanında Osmaniye Belediyesi tarafından kurulan dev ekranda final maçı heyecanını yaşamak için gelen sporseverler; “Böyle bir hizmet için Başkan Kadir Kara’ya teşekkür ediyoruz. Burada Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe ve diğer tüm takım taraftarlarıyla tek yürek olduk final heyecanı yaşadık. Sayın Belediye Başkanımızdan bize güzel bir gece yaşattığı için teşekkürlerimizi sunuyoruz.” İfadelerini kullandılar.