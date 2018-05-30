Osmaniye Belediyesi İhtiyaç Sahibi Vatandaşlara Ramazan Ayında Gıda Yardımında Bulunuyor

Osmaniye Belediyesi tarafından Ramazan ayında yardıma muhtaç vatandaşlara gıda yardım paketi dağıtılıyor. Belediye imkânları ile hazırlanan kolilerin dağıtımı başladı. Osmaniye Belediyesi tarafından dağıtımına başlanan Ramazan kolilerinin içerisinde pirinç, mercimek, bulgur, şehriye, kuru fasulye, toz şeker, çay, zeytin, makarna, sıvı yağ, un, salça ve tuz bulunuyor.

Tüm vatandaşların ramazan ayını tebrik eden Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara; “Bu mübarek Ramazan ayında her sene olduğu gibi belediyemiz tarafından ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza koli diye tabir ettiğimiz kuru gıda yardımında bulunuyoruz. Binlerce vatandaşımıza, ailemize belediyemiz tarafından oluşturulmuş kolilerimizi dağıtıyoruz. Belediye olarak rahmet ayında, bereket ayında ihtiyaç sahiplerinin, ihtiyacına merhem olmaya çalışıyoruz. İnşallah her geçen gün biraz daha artan oranda ve sayıda, bu desteklerimizi bu yardımlarımızı vermeye çalışacağız.” Şeklinde konuştu.

Osmaniye Belediyesi tarafından hazırlanan gıda paketlerini alan vatandaşlar; “Soframıza, mutfağımıza ve evlerimize katkıda bulunan Başkanımız Kadir Kara’ya çok teşekkür ediyoruz. Allah başkanımızdan razı olsun.” İfadelerini kullandılar.