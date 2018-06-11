Osmaniye Belediyesi, Kadir Gecesinde Camilerde İkramlarda Bulundu

Osmaniye’de vatandaşlar mübarek Kadir Gecesinin feyzinden faydalanmak için camilere akın etti.

Osmaniye Belediyesi, her önemli gecede olduğu gibi bin aydan daha hayırlı olan kadir gecesinde de namaz sonrası vatandaşlara ikramlarda bulundu.

Belediye Başkanı Kadir Kara tek tek vatandaşların mübarek gecelerini tebrik ederek baklava dağıttı.

Şehrin farklı noktalarında birçok camide namaz çıkışı belediye tarafından vatandaşlara baklava dağıtıldı. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği ikramlar gecenin ilerleyen saatlerine kadar devam etti.

Envar-ül Hamit Camiinde namaz sonrası vatandaşlar ile sohbet edip ikramlarda bulunan Belediye Başkanı Kadir Kara; “Osmaniye Belediyesi olarak her mübarek gecede olduğu gibi bin aydan daha hayırlı olan kadir gecesinde de şehrimizin muhtelif camilerinde muhterem hemşerilerimize ikramlarda bulunuyoruz. Mübarek Kadir Gecesi’nin Osmaniyemize, Osmaniyeli hemşerilerimize, vatanımıza ve milletimize hayırlar getirmesini Cenab-ı Mevla’dan niyaz ediyorum. Kadir gecesini huşu içerisinde hep birlikte yaşamayı diliyorum.” Şeklinde konuştu.

Osmaniye Belediye MHP Osmaniye Milletvekili Ruhi Ersoy; “Belediye başkanımızın ramazan ayında yaptığı tüm faaliyetlerin fiili olarak içinde bulunduğumuzda birliği beraberliği sembolize eden iftar sofraları mahalle buluşmaları, sahur buluşmaları ve bugün ki gibi mübarek gecelerde yapılan etkinliklerle bütünleşmeler çok önemli ve anlamlı şeyler. Allah dirlik düzen versin. Devletimiz daim olsun.” İfadelerini kullandı.

MHP Osmaniye İl Başkanı Melih Loş konuşmasında; “Gerek ülke sınırları içerisinde gerekse sınır ötesinde mücadele eden güvenlik güçlerimize Allah güç kuvvet versin. Tüm Osmaniyeli hemşerilerimizin yaklaşan Ramazan bayramını ve mübarek kadir gecesini tebrik ediyorum.” Dedi.