Osmaniye Belediyesi Katkılarıyla ‘8 Ülke 8 Ana, Türk Ana’ Belgesel Filminin Galası Yapıldı

Türk Dünyası Belgesel Film Festivali etkinlikleri kapsamında, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Osmaniye Belediyesi’nin katkılarıyla hazırlanan ‘8 Ülke 8 Ana, Türk Ana’ Belgesel filminin galası yapıldı.

Belgesel filmin gösteriminin öncesinde belgeselde yer alan Türk Analarına protokol üyeleri katkı ve katılımlarından dolayı plaket takdim etti.

‘8 Ülke 8 Ana, Türk Ana’ Belgesel filminin galası için Türkiye, Azerbaycan, Kırgızistan, Kazakistan, Özbekistan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Makedonya ve Bosna Hersek’ten Osmaniye’ye gelen Türk Anaları, Osmaniye’de oldukları için ve misafirperverlikleri için tüm emeği geçenlere teşekkür ettiler.

Park 328 Alışveriş Merkezi Sinema Salonunda düzenlenen Gala’ya Vali Ömer Faruk Coşkun, Osmaniye Milletvekili Mücahit Durmuşoğlu, Garnizon Komutanı Topçu Albay Emin Yılmaz Sancaktar, Belediye Başkan Yardımcıları Abdullah Bukan, Fatma Teke, Hacer Burcu Yüceer, Sehavet Arslankurt, Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Murat Türk, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Tamer Bilacan, siyasi parti il ve merkez ilçe temsilcileri, sivil toplum kuruluşları temsilcileri, kamu kurum ve kuruluşları il müdürleri, belgeselde yer alan Türk Analar ve sanatseverler katıldı.