Osmaniye Belediyesi Kent Müzesi Eğitime Hizmet Veriyor

Osmaniye Belediyesi Kent Müzesine olan ilgi her geçen gün daha da artıyor. Osmaniye Belediyesi Kent Müzesi, ziyaretçilerini hem zamanda yolculuğa çıkarıyor hem de eğitim öğretime de hizmet veriyor.

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi (OKÜ) Osmaniye Meslek Yüksek Okulu (OMYO) Çocuk Bakımı ve Gençlik Hizmetleri Bölümü Çocuk Gelişimi Programı öğrencileri Müze ve Drama konulu Çocuk ve Drama dersi kapsamında uygulamalı Yaratıcı Drama eğitimleri için Osmaniye Belediyesi Kent Müzesini ziyaret ettiler.

OMYO Çocuk Gelişimi programı öğrencileri müze bahçesinde müze içerisinde Öğr. Gör. İmray Nur idaresinde hem eğitim aldılar hem de eğlendiler.

Yaratıcı Drama yöntemiyle müze gezmenin Osmaniye’de bir ilk olduğunu belirten Çocuk Bakımı ve Gençlik Hizmetleri Bölümü Çocuk Gelişimi Programı bölüm başkanı Öğr. Gör. İmray Nur; “En önemli amaçlarımızdan biri yaratıcı drama yöntemiyle müzeleri yaşayan kurumlar haline getirmek ve etkin öğrenme ortamlarına dönüştürmektir. Bu noktada oyunun gücünü içinde barındıran yaratıcı drama, bize eşsiz fırsatlar sunar. Müzede drama, katılımcıya eğlenerek ve oynayarak yaratıcılığını kullanma, araştırma, keşfetme, problem çözme, anlayış geliştirme ve yorumlama olanakları sunar. Kent Müzesi’nin kapılarını bizlere açtıkları için Osmaniye Belediyesine çok teşekkür ediyorum.” İfadelerini kullandı.