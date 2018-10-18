Osmaniye Belediyesi Kent Müzesi’ni Ülkenin Dört Bir Tarafından Gençler Ziyaret Etti

Türkiye’nin dört bir tarafından Osmaniye’ye gelen üniversiteli öğrencilere ev sahipliği yapan Osmaniye Belediyesi Kent Müzesine her geçen gün ilgi artıyor.

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesinde eğitim görmek için ilimize gelen Kredi Yurtlar Kurumu öğrencileri Osmaniye Belediyesi Kent Müzesini ziyaret etti.

Kent müzesinde görevli rehber öğretmenler eşliğinde kent müzesini gezen gençler, Osmaniye’yi dünü ve bugünüyle daha yakından tanıma imkânı buldu.

2013 yılında yapımı tamamlanarak hizmete sunulan Osmaniye Belediyesi Kent Müzesi, bugüne kadar 1 milyonu aşkın ziyaretçiye ev sahipliği yaparak Osmaniye’nin tanıtılmasına önemli katkılar sağladı.

Osmaniye Belediyesi Kent Müzesi gezisi ile ilgili duygu ve düşüncelerini aktaran Siyaset ve Kamu Yönetimi bölümü öğrencisi Belgin Harmancıklı; “ Biz kredi yurtlar kurumundan geliyoruz. Kent müzesi Osmaniye Belediyemizin bizlere sunmuş olduğu hizmetlerden birisi ve gerçekten Osmaniye’yi geçmişten günümüze tarihini, doğasını ve kültürünü tanıtan bir yapı olmuş. Gelin tanış olalım projesi kapsamında burada bulunmaktayız. Böyle projeler gençler açısından çok önem arz ediyor. Ben siyaset ve kamu yönetimi öğrencisiyim. Her ile gittim ama Osmaniye’yi gezme fırsatım olmamıştı. Bu güzel binanın içerisine girdikten sonra Osmaniye’yi tarihi, coğrafyası, kültürü, yemekleri ve birçok yönüyle daha iyi tanımış oldum. Bizler çok beğendik. Girişimci ve aktif bir genç olarak herkesi buraya davet ediyorum. Osmaniye’de yaşarken de tarihimizi ve kültürümüzü öğrenmemiz gerektiğini düşünüyorum. Bu güzel eseri bizlere sunduğu için Osmaniye Belediyesine teşekkür ediyorum.” İfadelerini kullandı.