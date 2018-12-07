Osmaniye Belediyesi Kitap Fuarı 3’üncü kez kapılarını açtı

Belediyesi taafından bu yıl 3’üncüsü düzenlenen Kitap Fuarı, kapılarını ziyaretçilerine açtı. Osmaniye Valiliği yanı, Masal Park bitişiğindeki 2 bin 400 metre kare büyüklüğünde ki alana kurulan fuar çadırı, ilk gününde ziyaretçi akınına uğradı. Alan içerisinde kurulan 80 stantta, 180 yayınevi hizmet verirken, 150 yazar da okuyucuları ile buluşacak. Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından başlayan açılış töreninde ilk olarak Türk Tarih Kurumu Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Güray Kırpık konuştu. Prof. Dr. Kırpık, Türk tarihinin en önemli olayları arasında, anadolunun vatan olması olaylarının birinci sırada geldiğini belirterek, “Özellikle Orta Asya’dan Anadoluya geçiş sırasında karşılaşmış olduğumuz büyük muhaberelerden birisi olan 1071 Malazgirt Zaferiı, dünyayı değiştiren, unutulmaz sonuçlar getirmiştir. Şüphesiz, bundan sonraki dönem Türkler için yeni bir yurt ve gerçektende çok geniş, dünyanın kilidi sayılacak cografyanın kapılarının açıldığı görülür. Ancak 100’üncü yılını anmakta olduğumuz tarih olaylarıyla bu coğrafya Türklerin elinden alınmak üzere çok büyük bir salırıya maruz kalmıştır. 1071’den 1915’e kadar süren olayların son büyük halkası şüphesiz ki 1. Dünya Savaşı ve İstiklal Harbidir. Her şeyden önce bütün bu sürede ve günümüzde bu vatan uğruna şehit düşenlerin başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere silah arkadaşlarını, bütün şuhedayı ve şehit kadın ve erkek bütün ecdadımızı rahmetle yad ediyoruz. Özellikle Türk Tarih Kurumu olarak 100. Yıl anma programlarını başattık ve uzun süredir devam ediyoruz. Son dört yıldır devam eden programlar içerisinde Kitap Fuarlarını desteklemekte var. Bür çok şehirde açamamıza rağmen Türk Tarih Kurumu ve Türk Dil Kurumu standının açılması talimatını vererek kurumasını sağladık.” dedi. Daha sonra konuşan Belediye Başkanı Kadir Kara ise yerel yönetimler olarak asli görevlerin dışında aynı zamanda şehrin geleceğine hizmet vermekle ilgili bir mükellefiyeti olduğunu belirterek, “Son yıllarda ülkemiz genelinde çok sevindirici olan bir gelişmeye hep birlikte şahit oluyoruz. Bütün illerimizde çok önem verilen kitap fuarları açılıyor. Bu kitap fuarlarında yayın kuruluşları, fuarların oluşmasına ve kurulmasına destek veriyorlar, ünlü yazarları ve değerli kitapları okuyucularla, gençlerle buluşturuyorlar. Okumayan insan bilemez, bilmeyen insan anlayamaz. Anlamayan insan duyduklarına inanır ve onlarla yetinir, duyduklarını bir başkasına gerçekmiş gibi anlatmaya çalışır. Ama okuyan insan öğrenir, bilir, ve toplumda sözü dinlenen anlaşılan değer verilen bir insan haline gelir. Yerel yönetimlerin görevlerinden bir taneside, gelecek nesillerimiz olan çocuklarımızı bugün içinde yaşadığımız çok tehlikeli teknolojik ama bir okadarda mahsurlu olarak gördüğümüz sanal dünyaya kaptırmaktan korkuyoruz. Bu bağlamda, kitap fuarlarına destek veren herkese, çocuklarımıza, yani ülkemizin geleceğine vermiş oldukları katkı ve destek nedeniyle teşekkür ediyor şukranlarımı sunuyorum.” dedi. Konuşmaların ardından Osmaniye İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ve Osmaniye Belediyesi işbirliği ile düzenlenen “Osmaniye’de masallar yarışıyor” adlı masal yazma yarışmasında dereceye girenlere, plaket ve ödülleri takdim edildi. Vali Ömer Faruk Coşkun, Belediye Başkanı Kadir Kara, diğer protokol üyeleri ile birlikte 3’üncü Kitap Fuarının açılış kurdalesini gezdiler. Protokol üyeleri, daha sonra fuar çadırı içerisindeki stantları gezdiler. Fuar, 16 aralık gününe kadar her gün 9.30-20.30 saatleri arasında kitapseverlere açık olacak.

Haber: İbarahim EMÜL/OSMANİYE