Osmaniye Belediyesi Kitap Fuarı açıldı

Osmaniye Belediyesi tarafından ulusal boyutta bu yıl ikinci kez düzenlenen kitap fuarı, kapılarını açtı. Cumhuriyet Meydanı’nda 17 Aralık’a kadar açık kalacak fuarda 60 stantta 100 yayın evi yer alırken, Türkiye’nin önde gelen yazarları ile birlikte yaklaşık 100 şair ve yazar bu zaman zarfında okuyucuları ile buluşacak. Açılış töreninde konuşan Belediye Başkanı Kadir Kara, belediye olarak sadece yol ve asfalt yapmanın, suları akıtmanın, veya bir takım hizmetleri yerine getirmenin yanı sıra aynı zamanda bir şehrin sosyo ekonomik kültürel anlamda da kalkınmasına ve değişimine öncülük yapmak adına yerel yönetim olarak Osmaniye’de iki yıldır kitap fuarı düzenlediklerini söyledi. Başkan Kara, kitap fuarının düzenlenmesine yardımcı olup destek olanlara teşekkür ederek, “Osmaniyeli hemşerilerimizin göstermiş olduğu yakın ilgi ve alakalarından dolayı bu fuarı geleneksel olarak düzenlemeyi düşünüp, bu yıl ikincisini gerçekleştiriyoruz. Tüm katılımcı yazarlarımıza, teşekkür ediyor, fuarımızın hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum.” dedi. Fuara davetli olarak katılan Türkiye’nin yaşayan en iyi tarihçilerden biri olan Prof. Dr. İlber Ortaylı ise konuşmasında, kitap okumanın refahla, coğrafya ile pek ilgisi olmadığını belirterek, “Yeryüzünde adam başına en çok kitap okuyan, yaptığı tercümeler itibariyle de önde giden ülkelerden biri İran’dır. Eski kültüre sahip olan bir memleket az kazansa da mali vaziyet kötüde olsa okur. Türkiye’nin bu yolda takip ettiği politika sevindirici. Gençler gittikçe daha fazla okumaya başlıyorlar, merak ediyorlar. Bu nedenle yeni okumuş zümre profili değişik, buradan da bunu görüyoruz. Osmaniye’nin coğrafyasını güzelliğini biliyorsunuz, bu çevrenin kendine has özellikleri vardır. Bunların hepsi görmeyi, okumayı, mütalaa etmeyi gerektiriyor. inşallah önümüzdeki yıllarda da böyle kitap fuarlarında görüşmek nasip olur ve inşallah beni daha çok sevindirirsiniz, daha çok okuduğunuzu görürüm.” dedi. Konuşmaların ardından, Vali Ömer Faruk Coşkun, Belediye Başkanı Kadir Kara, Milletvekili Mücahit Durmuşoğlu, Prof. Dr. İlber Ortaylı ve diğer protokol üyeleri, kitap fuarının açılış kurdelesini kesti.

Haber:İbrahim EMÜL/OSMANİYE

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