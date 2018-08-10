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Osmaniye Belediyesi Kurban Bayramı Hazırlıklarını Tamamladı246 defa okundu

kategorisinde,10 Ağu 2018 - 17:45 tarihinde yayınlandı
Osmaniye Belediyesi Kurban Bayramı Hazırlıklarını Tamamladı

Osmaniye Belediyesi Kurban Bayramı öncesi, vatandaşların sağlıklı, huzurlu ve mutlu bir bayram geçirebilmeleri için çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor.

ZABITA DENETİMLERİ SIKLAŞTIRILACAK

Belediyemiz Zabıta Müdürlüğü ekiplerince vatandaşlarımızın bayram alışverişlerini rahat bir biçimde yapabilmeleri amacıyla bayram tatili süresinde şehir merkezi başta olmak üzere bir dizi tedbir alınacak.

 MEZARLIKLARA ÜCRETSİZ ULAŞIM HİZMETİ

Osmaniye Asri Mezarlığı başta olmak üzere mahallelerde bulunan diğer mezarlıkta bayram öncesi gerekli bakım ve onarım çalışmalarının tamamlandığı kaydedildi. Vatandaşlarımızın mezarlık ziyaretlerini yapmaları için kurban bayramı süresince arife gününden başlayarak Cumhuriyet Meydanı’ndan Asri Mezarlığa ücretsiz servis yapacak.

BAYRAMDA OSMANİYE CADDELERİ GÜL KOKACAK

Kurban Bayramında Osmaniye’nin caddelerine belediye ekipleri tarafından gülsuyu esansı sıkılacağı kaydedildi.

KURBAN SATIŞ ALANLARI

Kurban satış yerleri olarak Kurban Hizmetleri Komisyonu tarafından Fakıuşağı Yurtkur Binası Karşısı Samet Aybaba İzci Kampı yanı ve Yunus Emre Mahallesinde bulunan Osmaniye Belediyesi Hayvan Satış Pazarı kurban satış alanları olarak belirlendi.

KURBAN KESİM ALANLARI

Kurban Kesim alanları Kurban Hizmetleri Komisyonu tarafından Belediye mezbahanesi,  Salı Pazarı Kapalı Semt Pazarı, özel kesim yeri İşleroğlu Et Kombinesi, İmkanları ve yerleri müsait olan belediye tarafından şehrin belirli yerlerinde yapılacak olan kesim alanları, Kasap bulundurmak şartı ile özel oto yıkama ve yağlama yerlerinde ve kurban satış yerlerinde belirlenecek uygun mekanlar ile belediye tarafından uygun görülen yerlerde kesim yapılabilecek. Kamuya açık alanlarda, yol, park vb yerlerde kurban kesimi yapılamayacak. Vatandaşlar kendilerine ait alanlarda genel sağlık kurallarına ve Kurban Hizmetleri Komisyonu tarafından alınan kararlara uygun bir biçimde kurbanlarını kesebilecek.

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