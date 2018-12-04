MENÜ
Bugün: 04 ARALIK 2018
Yenileniyor
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • K.Maraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
BIST 94.807
DOLAR 5,3501
EURO 6,1062
ALTIN 213,38
Son Dakika Haberler
TÜMÜ
izmir escort izmir escort bursa escort bursa escort

maltepe escort

alanya escort

ataşehir escort

konya escort

Osmaniye Belediyesi Mhp Meclis Üyesi Mustafa İnce Meclis Toplantısında Anıldı65 defa okundu

kategorisinde,04 Ara 2018 - 14:58 tarihinde yayınlandı
Osmaniye Belediyesi Mhp Meclis Üyesi Mustafa İnce Meclis Toplantısında Anıldı

Osmaniye Belediyesi Aralık Ayı Meclis Toplantısı’nda geçtiğimiz günlerde yakalandığı hastalığın ardından hayatını kaybeden MHP’li Meclis Üyesi Mustafa İnce, okunan dualarla anıldı.

Osmaniye Belediye Meclisi Aralık Ayı Meclis Toplantısı, Belediye Başkanı Kadir Kara başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantı öncesi, yakalandığı hastalığa yenik düşerek 59 yaşında yaşamını yitiren Meclis Üyesi Mustafa İnce’nin özgeçmişi okundu.

Ani bir şekilde aralarından ayrılan arkadaşlarının kaybından derin üzüntü duyduklarını ifade eden Belediye Başkanı Kadir Kara, İnce ailesine ve meclis üyelerine başsağlığı diledi.

MHP Grup Başkanvekili Tebernuş Çil ve AK Parti Grup Başkanvekili Muzaffer Çuhadar da üzüntülerini ifade etti.
Anma programının ardından gündem maddelerine geçildi.

Share This:

Haber Editörü : Tüm Yazıları
mm
YORUM YAZ