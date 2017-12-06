Osmaniye Belediyesi Obem Yeni Binası Görkemli Bir Törenle Hizmete Açıldı

Osmaniye Belediyesi tarafından Sanat ve Mesleki Eğitim Merkezi (OBEM)’nin yeni binası görkemli bir törenle hizmete açıldı. ‘7’den 70’e Her Yaştan, Herkese’ sloganı geçtiğimiz yıllarda hizmete sunulan OBEM, yeni binasında hizmet vermeye başladı.

Geniş katılımla açılışı yapılan OBEM bünyesindeki tüm kursların giderleri Osmaniye Belediye tarafından karşılanıyor. Esenevler mahallesi İstasyon caddesi 15536 Sokak Numara 6’da hizmet veren OBEM 32 aktif kursta yılda yaklaşım 2 bin 500 kişiye ücretsiz olarak eğitim veriyor.

Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara açılış töreninde yaptığı konuşmasında: “Bu projedeki temel amacımız Osmaniye’nin yerel yönetimi olarak her alanda ve sektörde vatandaşlarımıza, özellikle kadınlarımıza aylık bütçelerine katkıda bulunabilmeleri, günlük yaşamlarının daha kaliteli hale getirebilmeleri bir meslek, sanat alanında bilgi ve beceri sahibi olabilmeleridir. Burada kazandıkları beceriler ve ortaya koydukları eserlerle aylık bütçelerine katkıda bulunmaları yaşadıkları şehirden Osmaniye’den yönetiminden yerel yapısından duydukları hazla kentsel mutluluğu artırmayı amaçlıyoruz. Bu konuda mülki idare ve yerel idare olarak birlikte yürüttüğümüz 37 branşta eğitim vermeye çalışıyoruz. Halk eğitim müdürlüğü aracılığı ile bizden desteklerini esirgemeyen saygı değer valimize teşekkür ediyorum. Açılışını yaptığımız Sanat ve Mesleki Eğitim Merkezimizin yeni hizmet binasının Osmaniyeli hemşerilerimize hayırlı olmasını diliyorum saygılar sunuyorum.” İfadelerini kullandı.

Yahya Mazlum Halk Eğitim Merkezi Müdürü Vedat Güngör ise; “Değerli belediye başkanım değerli protokol üyeleri, misafirler belediyemizin bu hizmet binasında iş birliği halinde kurslarımızı açıyoruz. Çok sayıda vatandaşımız bu hizmetlerden yararlanıyor. Bu nazik davetlerinden dolayı belediyemize teşekkür ediyorum ve bütün Osmaniye halkına bu binanın hayırlı olmasını temenni ediyorum.” Şeklinde konuştu.

Sanat ve Mesleki Eğitim Merkezi’nin açılış töreni sonrasında Başkan Kara ve protokol üyeleri eşliğinde tüm kurslar ziyaret edilerek el emeği göz nuru ürünler incelendi.

Açılışa Osmaniye Valisi Ömer Faruk Coşkun’un eşi Sevilay Coşkun, Osmaniye Garnizon Komutanı Topçu Albay Ahmet Serdar Gül’ün eşi Fatma Oya Gül, Osmaniye Cumhuriyet Başsavcısı Ali İrfan Yılmaz’ın eşi Hatice Yılmaz, Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Murat Türk’ün eşi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Zeynep Türk, Kamu kurum ve kuruluşları il müdürleri, Siyasi parti il ve merkez ilçe temsilcileri, sivil toplum örgütleri temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

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