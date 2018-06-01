Osmaniye Belediyesi Ramazan’da kimsenin aç kalmaması için bölgesel iftar yemeklerini sürdürüyor

Ramazan ayında binlerce kişiyi aynı sofrada buluşturan Osmaniye Belediyesi dördüncü mahalle iftarını Mareşal Fevzi Çakmak Mahallesi, Kazım Karabekir Mahallesi ve Mevlana Mahallelerinin ortak noktası olan çiftlik yolu Hoca Ahmet Yesevi Camii önünde düzenlendi. Cadde üzerine açılan iftar sofrasına binlerce vatandaş katıldı. İftar programına katılanlar, Başkan Kadir Kara’ya, bu manevi havayı kendilerine yaşattığı için teşekkür ettiler. Katılımın oldukça yüksek olduğu iftar yemeği öncesi Kur-an’ı Kerim okundu, dua yapıldı. Mahalle iftarına yoğun ilgi gösteren vatandaşlara hitap eden Belediye Başkanı Kadir Kara, “Geleneksel olarak düzenlediğimiz mahalle iftarımıza katılımlarınızdan dolayı çok teşekkür ediyorum. Mübarek ramazan ayının sizlere, Osmaniyeli hemşerilerimize, vatanımıza ve milletimize hayırlar getirmesini Cenab-ı Mevla’dan niyaz ediyorum.” İfadelerini kullandı. İftar programına katılan MHP Osmaniye Milletvekili Ruhi Ersoy ise şöyle dedi: “Birbirinden farklı renklerin bir arada nasıl yaşadığını merak edenler gelsinler Osmaniye’ye ve bu iftar sofrasına baksınlar. Ahmet yesevi şefkatini muhabbetini burada görsünler. Bu sofranın bereketi bu kardeşliğin daim olmasının teminatı Devlet Bahçeli, Osmaniye ve Osmaniye Belediye Başkanıdır. Sofranız gönlünüz kadar büyük olsun. Hepinize sonsuz teşekkür ediyorum. Tuttuğunuz oruçları Allah kabul etsin.” Okunan ezanla birlikte oruçlar açıldı.

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