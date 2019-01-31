Osmaniye Belediyesi ve Çukurova Üniversitesi Ceyhan Veteriner Fakültesi Protokol İmzaladı

Osmaniye Belediyesi ve Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Ceyhan Veteriner Fakültesi arasında iş birliği protokolü imzalandı.

Ceyhan Veteriner Fakültesi öğrencilerine veteriner hekimliğine özendirmek, veteriner adaylarına ve öğretim üyelerine Osmaniye Belediyesi Hayvan Bakım Evi ve Rehabilitasyon Merkezi’nde klinik uygulamalarda bulunma imkânı sağlamak ve sokak hayvanları için bilimsel destek almasını sağlamak amacıyla Belediye Başkanı Kadir Kara ve Ceyhan Veteriner Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Çelik tarafından protokol imza altına alındı.

İmzalanan protokol ile sokak hayvanlarının muayenesi, hasta takibi, cerrahi operasyon ve birçok konularda Ceyhan Veteriner Fakültesi ile işbirliği içerisinde sokak hayvanlarındaki hastalıklar araştırılarak yayılmasını engellemek için çalışmalar yürütülecek.

İmza töreninde konuşan Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara; “Günümüzde her şey kural, sistem ve bilim dalı halinde ilerliyor. Bu konuda halkımız bilinçli. Canlı ve cansız tüm hayatın, yaşamın korunmasında veya toplumsal yapının dizaynında ilmi ve bilimsel metotlar kullanmak açısından bizde yerel yönetim olarak yasal zorunlulukların yanı sıra insani, vicdani ve kurumsal sorumluluklar açısından da bunları yerine getirmeye çalışıyoruz. Yapmış olduğunuz bilimsel çalışmalar ve bizlere her zaman vermiş olduğunuz destekler açısından sizlere teşekkür ediyorum.” Dedi.

Ceyhan Veteriner Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Çelik ise konuşmasında; “Sizin desteklerinizle çalışmalarımızı yürütüyoruz. Uluslar arası ve ulusal diğer projelerde iş birliği yapabilmemiz için bu protokolü imza altına alıyoruz. Belediyemizin katkılarını daha farklı yerlerde ifade ediyoruz. Sizin Türkiye içerisinde yapmış olduğunuz çalışmaları uzun süredir takip ediyoruz. Sokak hayvanları üzerindeki çalışmalarınız takdire şayan. Sokak hayvanları için yaptığınız çalışmalar, Hayvan Barınağı tesislerinde bakım, tedaviler ve bilimsel olarak bizlere verdiğiniz destekler makamınızın değerini çok iyi bildiğinizin göstergesidir. Ana okullarından üniversite öğrencilerine kadar Osmaniye Belediyesi Hayvan Barınağının temiz ortamında hayvan sevgisinin öğretilmesi çok güzel bir çalışma. Bu özverili çalışmalarınızdan dolayı çok teşekkür ediyoruz.” İfadelerini kullandı.

Belediye Başkanlık Makamında gerçekleşen imza törenine ÇÜ Ceyhan Veteriner Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Çelik, Zootekni ve Hayvan Besleme Bölüm Başkanı Prof. Dr. Mahmut Ali Gökçe, Klinik Bilimler Bölüm Başkanı Dr. Cenk Er katıldı ve Belediye Başkan Yardımcısı Sehavet Arslankurt hazır bulundu.