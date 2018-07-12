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Osmaniye Belediyesi Yol Yapım Çalışmalarını Hızla Sürdürüyor92 defa okundu

kategorisinde,12 Tem 2018 - 15:44 tarihinde yayınlandı
Osmaniye Belediyesi Yol Yapım Çalışmalarını Hızla Sürdürüyor

Osmaniye Belediyesi kent merkezinde yol yapım çalışmalarını hızla sürdürüyor. Yol yapım çalışmaları kapsamında Esenevler mahallesinde 2 ve Haraz Mahallesinde 3 adet sokak Belediye tarafından asfaltlandı.

Asfalt serim öncesinde bozulan yollar belediye ekiplerince tespit edilerek zemin iyileştirme işlemleri gerçekleştirildi.

Zemin iyileştirmesi tamamlanan Esenevler mahallesi 15538 numaralı sokak ve Haraz mahallesi Çıldırlar, 4512 ve 4513 numaralı sokaklar asfaltlanarak vatandaşların hizmetine sunuldu.

Haraz mahallesi ve Esenevler Mahallelerindeki yol yapım çalışmalarından dolayı memnuniyetlerini dile getiren vatandaşlar, sokakların asfalt yapıldığı için Osmaniye Belediyesi’ne teşekkür ettiler.

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