Osmaniye Belediyesi Zorkun Yaylası 25. Çocuk Şenliği Başlıyor

Osmaniye’nin en önemli kültürel ve sosyal organizasyonlarından biri olan Osmaniye Zorkun Yaylası Çocuk Şenliği’nin bu yıl 25’incisi yapılacak. 10-11-12 Ağustos tarihlerinde yapılacak şenlikte düzenlenecek olan yarışmalar için Zorkun yaylasında bulunan kayıt bürosunda müracaatlar başladı.

12 yaş altı çocukların katılacağı yaklaşık 20 farklı daldaki yarışmaların yanı sıra kültürel etkinlikler, animasyon gösterileri, ücretsiz 12D sinema gösterimi, sürpriz eğlenceler, şişme oyun alanları gibi etkinlikler düzenlenecek.

Osmaniye Belediyesi Zorkun Yaylası 25. Çocuk Şenliğinin 12 Ağustos Pazar günü saat 11.00’da başlayacak olan final etkinliklerinin sonunda Türk Pop müziğinin sevilen sesi Atiye ücretsiz halk konserinde sevenleri ile buluşacak.

Zorkun Yaylası 25’inci Çocuk Şenliği programının netleştiğini ve çalışmaların devam ettiğini belirten Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara, 7’den 77’ye tüm vatandaşları bu şenliğe davet etti.

Başkan Kadir Kara Zorkun Çocuk Şenliği ile ilgili; “1985 yılında değerli eğitimcimiz Reşat Gürel önderliğinde bir grup öğretmenimiz tarafından gönüllük esasına dayalı olarak başlatılan Zorkun Yaylası Çocuk Şenlikleri kentimizin en köklü kültür etkinliklerinden birisidir. Çocuk şenliğimiz 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’ndan sonra ülke genelinde düzenlenen en büyük çocuk etkinliğidir. Şenliğimiz 1990 yılından itibaren belediyemizin bir kültür etkinliği olarak sürdürülmektedir. Biz de şenliğimizi en iyi şekilde yapmaya devam edeceğiz” dedi.