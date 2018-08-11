Osmaniye Belediyesi Zorkun Yaylası 25. Çocuk Şenlikleri Yoğun Katılımla Gerçekleşiyor

Osmaniye belediyesi zorkun yaylası 25.çocuk şenlikleri tüm güzellikleriyle devam ediyor.

Cumartesi günü yapılan etkinliklere katılan Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara; “Yarışmalara ve çocuk şenliklerine katılan tüm çocuklarımıza ve değerli ailelerine teşekkür ediyorum. Bir süredir terör belası yüzünden ara verdik. Hamd olsun güvenlik güçlerimiz hain terörü bölgemizden temizlediler. Bizlerde kaldığımız yerden şenliklerimize devam ediyoruz.” İfadelerini kullandı.

Şenlikler kapsamında düzenlenen yarışmalar yoğun katılımla tamamlandı. Yarışmaların final müsabakaları Pazar günü şenlik tepesinde oynanacak. Yarışmalarda dereceye girenler Osmaniye Belediyesi tarafından madalya, hediye çekleri ve masal park bir günlük sınırsız eğence kartı verilecek.

ÇEMBER ÇEVİRME YARIŞMASI

Osmaniye Belediyesi Zorkun Yaylası 25.Çocuk Şenlikleri kapsamında düzenlenen çember çevirme eleme yarışmaları yapıldı. Yoğun katılımla gerçekleşen çember çevirme yarışmasının finali Pazar günü şenlik tepesinde yapılacak.

ENVER AÇICI GÜREŞ YARIŞMALARI

Osmaniye Belediyesi Zorkun Yaylası 25.Çocuk Şenlikleri kapsamında düzenlenen Enver Açıcı Güreş yarışmaları yoğun katılımla gerçekleşti. Genç sporcular şampiyon olabilmek için kıyasıya mücadele ettiler. Şenliğe katılan vatandaşlarında ilgiyle izlediği müsabakaların heyecanlı geçtiği kaydedildi. Güreş yarışmalarının final karşılaşması Pazar günü şenlik tepesinde yapılacak.

GIÇ GIÇ YARIŞMALARI

Osmaniye Belediyesi Zorkun Yaylası 25.Çocuk Şenlikleri kapsamında düzenlenen Gıç Gıç yarışmaları vatandaşların yoğun ilgisi eşliğinde yapıldı. Gıç Gıç yarışmalarında yarışan çocuklar final müsabakasını Pazar günü şenlik tepesinde yapacak.

KISA MESAFE KOŞU YARIŞMALARI

Osmaniye Belediyesi Zorkun Yaylası 25.Çocuk Şenlikleri kapsamında düzenlenen 7 ve 8 yaş Kız-Erkek kısa mesafe koşu yarışmaları yapıldı. Çocukların yoğun ilgi gösterdiği koşu yarışmaları oldukça heyecanlı geçtiği kaydedildi. Çok sayıda yarışmacının katıldığı koşuların finali Pazar günü şenlik tepesinde yapılacak.

KİRİŞTEK ÇEVİRME YARIŞMALARI

Osmaniye Belediyesi Zorkun Yaylası 25.Çocuk Şenlikleri kapsamında düzenlenen Kiriştek Çevirme yarışmaları yapıldı. Çocukların ve büyüklerin ilgi gösterdiği kiriştek çevirme yarışmalarında dereceye giren sporcular final karşılaşmalarını pazar günü şenlik tepesinde yapacağı kaydedildi.

NEŞET DİNÇER MASAL ANLATMA YARIŞMALARI

Osmaniye Belediyesi Zorkun Yaylası 25.Çocuk Şenlikleri kapsamında düzenlenen Neşet Dinçer Masal Anlatma yarışmaları tamamlandı. Çocuklar güzel masal anlatarak dereceye girmek için bütün hünerlerini sergilediler. Yarışmacıların heyecanlarını gizleyemediği masal anlatma yarışmalarında birinci Melek Naz, ikinci Beren Ceylan ve üçüncü Leyla Nida Çiftçi ile Almula Çatalbaş oldular. Dereceye girenlere ödüllerini Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara verdi.

RESİM YAPMA YARIŞMASI

Osmaniye Belediyesi Zorkun Yaylası 25.Çocuk Şenlikleri kapsamında düzenlenen Resim yapma yarışması tamamlandı. Zorkun Çocuk Şenlikleri ve Zorkun Yaylası konulu resim yapma yarışmalarına yoğun katılım olduğu kaydedildi. Resim yapma yarışmasında birinci Yasin Tuğra, ikinci Damla Naz Gencel ve üçüncü Fatma Çatalbaş oldular. Dereceye girenlere ödüllerini Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara verdi.

SALİH SEFA YAZAR ŞİİR OKUMA YARIŞMALARI

Osmaniye Belediyesi Zorkun Yaylası 25.Çocuk Şenlikleri kapsamında düzenlenen Salih Sefa Yazar Şiir Okuma yarışmaları tamamlandı. Birbirinden güzel şiirleri okuyan yarışmacılar duygu yüklü bir yarışmaya imza attılar. Salih Sefa Yazar Şiir Okuma yarışmalarında birinci Naz Melek Gökşen, ikinci Hamza Pusat Erat ve üçüncü Saide uyumaz oldular. Dereceye girenlere ödüllerini Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara verdi.

TAHTA ARABA YARIŞMALARI

Osmaniye Belediyesi Zorkun Yaylası 25.Çocuk Şenlikleri kapsamında düzenlenen Tahta araba yarışmaları tamamlandı. Kendi yaptıkları tahta arabalarla yarışmalara katılan çocuklar izleyenlere güzel dakikalar yaşattı. Yarışmayı kazanmak için usta şoförler gibi tahta arabaları ile mücadele eden yarışmacılar yarış sonrası birbirlerini tebrik ettiler. Tahta Araba Yarışmalarında birinci Atahan Ünal, ikinci İhsan Yargıcı ve üçüncü M.Ali Yalman oldular.

TOP SAYDIRMA YARIŞMASI

Osmaniye Belediyesi Zorkun Yaylası 25.Çocuk Şenlikleri kapsamında düzenlenen Top Saydırma yarışmaları yapıldı. Çocukların ilgi gösterdiği top saydırma yarışmalarının finali Pazar günü şenlik tepesinde yapılacak.

ÜMİT BESEN ŞARKI OKUMA YARIŞMASI

Osmaniye Belediyesi Zorkun Yaylası 25.Çocuk Şenlikleri kapsamında düzenlenen Ümit Besen Şarkı Okuma Yarışması Tamamlandı. Birbirinden güzel şarkıları seslendiren çocuklar sergiledikleri performansları ile büyük alkış aldı. Şarkı okuma yarışmalarında birinci Gülce Kurşun, ikinci Nisa Aba ve üçüncü Zühal Ercan ve Deniz Keskiner oldular.

YUMURTA TAŞIMA YARIŞMALARI

Osmaniye Belediyesi Zorkun Yaylası 25.Çocuk Şenlikleri kapsamında düzenlenen yumurta taşıma yarışmaları yapıldı. Katılımın oldukça yüksek olduğu yarışmalarda çocuklar yumurtalarını düşürmemek için oldukça çaba sarf ettiler. Yumurta taşıma yarışmalarında dereceye giren çocuklar final müsabakasını Pazar günü şenlik tepesinde yapacak.