Osmaniye Belediyesi’nden Atık Pil Toplama Kampanyası Kapsamında Okullara Spor Malzemesi Desteği

Osmaniye Belediyesi, Öğrencilerin çevreye duyarlı olmaları ve sağlıklı yaşamı desteklemek amacıyla belediye ekipleri il merkezindeki okulları ziyaret ederek atık pil kutuları bırakıldı.

Çevre Koruma Müdürlüğü tarafından atık pil toplama kampanyası kapsamında düzenlenen etkinlikle öğrencileri spora teşvik ve çevreye duyarlı nesiller yetişmesine katkı sağlamak amacıyla okullara 1000 adet civarında futbol, voleybol ve basketbol topu hediye edildi.

Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara konu ile ilgili öğrencilere verdiği mesajda; “Sevgili öğrenciler, sizler spor faaliyetleri yaparken sadece spor yaparak zaman geçirmeyeceksiniz. Yeteneklerinizi geliştirerek ileriye dönük hazırlanmış olacaksınız. Bunların yanı sıra başlatmış olduğumuz atık pil toplama kampanyasına katkı sağlayıp atık pillerinizi okullarınızdaki pil kutularına atarak hepiniz birer çevre dostu olacaksınız. Şehrin belediye başkanı olarak, hizmet manasında bu şehirde yaşayan her şeyden ve herkesten sorumlu bir insan olarak bize düşen görev sizlere hizmet edebilmektir. Bu hizmetimizi de sizlerin gelişmesine katkı sağlayarak yapmaya çalışacağız. Umut ediyorum ki önümüzdeki yıllarda siz kıymetli gençler, spor alanlarında, diğer alanlarda ve çevreye duyarlı birer birey olarak daha çok kendinizi geliştireceksiniz. Bizler belediye olarak sizlere daha çok destek vereceğiz. Siz başarılı olursanız, siz faaliyetlerinizde gayretli olursanız ve gerçekten kabiliyetlerinizi yeterince ortaya koyabilirseniz inanın ki başaramayacağınız şey olmayacaktır. Osmaniye Belediye Başkanı olarak da daima yanınızda olacağım.” İfadelerini kullandı.

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