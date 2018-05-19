Osmaniye Belediyesi’nden camilere temizlik malzemesi

Osmaniye Belediyesi tarafından merkezde bulunan tüm camilere temizlik malzemesi seti dağıtımı başladı. Ramazan dolayısıyla camilerin temizliği için temizlik malzemelerinden oluşan paketlerinin dağıtımı Belediye Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerince yapılıyor.Camileri ziyaret eden ekipler, temizlik malzemelerinden oluşan paketi cami görevlilerine teslim ediyor. Alibeyli Camii İmam Hatibi Yunus Çetinkaya, yapılan hizmetten doayı teşekkür ederek şöyle devam etti: “Mübarek ramazan aylarımızda camilerimizin her zamankinden daha fazla temiz olması gerekiyor. Bu konuda belediye bizlere her zaman destek oluyor. Sayın belediye başkanımız başta olmak üzere temizlik işleri müdürlüğümüz ve tüm belediye personellerini de gönülden tebrik ediyorum. Camilerimizde temizlik malzemelerine gerçekten ihtiyaç duyuluyor. Sayın başkanımızın mübarek gece ve aylarda camilere özen göstermesi cemaate ikramlarda bulunması çok önem arz ediyor. Topluma olan sevgi saygıyı gösteriyor. Yapmış olduğunuz hizmet takdire şayan bir hizmettir.” Temizlik malzemesi paketi içerisinde çamaşır suyu, sıvı deterjan, cam sil, sıvı sabun, cam bezi, fırça ve gül suyu bulunduğu kaydedildi.

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