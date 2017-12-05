Osmaniye Belediyesi’nden ‘Kadın Hakları Günü’ etkinliği

Osmaniye Belediyesi tarafından, ‘5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü’ dolayısıyla, kadınlara yönelik bir etkinlik düzenlendi. Ahmet Şekip Ersoy Kültür Merkezi’ndeki programda, günün anısına tüm katılımcılara çeşitli hediyeler verdi. İlk olarak, geçtiğimiz günlerde yaşamını yitiren Cumhuriyet Halk Partisi İl Kadın Kolları Başkanı Dilek Güvenç’in kızlarına, Osmaniye’ye yaptığı hizmetlerden ve kadınlar gününe özel plaket takdim etti. Başkan Kara, plaketi takdim ederken duygulanan merhume Güvenç’in kızlarını teselli ederek başsağlığı diledi. Daha sonra bir açılış konuşması yapan Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara, “Bugün Türkiye Cumhuriyeti, Türk Milleti ve Türk Kadını için önemli bir gün. Kadınlara seçme ve seçilme hakkının verilmiş olduğu bu önemli günde Osmaniye Belediyesi olarak, günün özüne ve öznesine uygun bir şekilde sizlerle bir araya gelmek istedik. Mustafa Kemal Atatürk’ün sözlerinde belirttiği gibi, ‘”Dünya’da hiçbir milletin kadını, milletini kurtuluşa ve zafere götürmekte, Anadolu kadınından daha fazla çalıştım diyemez.’ Annemiz, kız kardeşimiz, evladımız hayatımızın her aşamasında bizimle birlikte olan bu ülkeyi kurtarmaktan tutunda hayata tutunmaya çalışmamızda bizlere her zaman için destek olan bütün kadınlarımızın önünde saygıyla eğiliyor ve bu mutlu günün sizlere kutlu olmasını diliyor saygılar sunuyorum.” İfadelerini kullandı. Osmaniye Tabipler Odası Başkanı Asu Kaya Gedik ise ülke geneline bakıldığında; kadının fiilen siyaset ve karar mekanizmalarına katılımının halen istenen düzeyde olmadığını, görev alanlarının çoğunda figüran olarak kaldığının görüldüğünü belirterek, “Dünya’da cinsiyet eşitliğinin esamesi dahi anılmazken Türk Kadını 1926’da Eşit Yurttaşlık, 1934’de siyasette yer alma imkanı bulmuştur. Ancak günümüze baktığımızda bu doğru başlangıcın aynı ivme ile devam ettirilemediğini görüyoruz. Ne oldu da kadın adım adım geriye gitmeye başladı? Burada en mühim görev diğer yarıya; erkeklere düşüyor. Kadınlardan korkmayınız. Onlarla birlikte çalışmaktan; avukat, hekim, mühendis, kimyager, yönetici olmalarından korkmayınız! Kızların, kadınların eğitim görmelerinden, güçlenmelerinden, özgürleşmelerinden korkmayınız. Kadının iş hayatında, politikada, sanatın içinde olması; onun topluma bireysel katkısının yanı sıra ailesine de önemli katkı sağlayacaktır. Eğitilmiş, fikri hür, vicdanı hür, yanlışı doğrudan ayırt edebilen kadının büyüteceği evlatlar, insanlığa bırakılacak en kıymetli miras olacaktır.” dedi. Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Dekan Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Ayça Gerçek ise geçmişten günümüze sayısız başarılara imza atan Türk Kadınlarını anlattı. 5 Aralık Kadın Hakları günü etkinliklerinin sonunda Osmaniye Belediyesi ve KOSGEB işbirliği ile belediye bünyesinde verilen kurslarda kadın girişimcilere sertifikaları verildi.

Haber:İbrahim EMÜL/OSMANİYE

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