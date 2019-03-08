Osmaniye Belediyesi’nden vatandaşlara kandil helvası

Osmaniye Belediyesi tarafından, Regaib Kandilinde merkezde bulunan çeşitli camilerde vatandaşlara irmik helvası ikramında bulunuldu. Merkez Envar-ül Hamit “Büyük” ve tüm camilerde vatandaşlar Regaip kandilini dualarla idrak etti. Müslüman aleminin en önemli gecelerinden biri olan Regaib kandilinde vatandaşlar camilere akın etti. Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara, namaz sonrası vatandaşlara tek tek helva ikram ederek kandillerini kutladı. Büyük camide yapılan etkinliğe MHP Osmaniye İl Başkanı Ahmet Meliş Loş ve belediye meclis üyeleri de katıldı. Vatandaşlarla sohbet te eden Başkan Kadir Kara, “Bu mübarek gecenin hürmetine mazlum milletlerin sesi ve çaresi olan Türkiye Cumhuriyeti’nin ebed-müddet yaşaması konusunda duacıyız. Güçlü bir devlet yapısıyla inşallah geleceğe ve gelecek nesillere daha güzel bir Osmaniye ve güçlü bir Türkiye hazırlayabilmenin azim, gayret ve kararlılığı içerisindeyiz. Cenabı Mevla inşallah bu yolda güç versin. Mazlum milletlerin dertlerine derman olalım dertlerine çare bulalım. Bu duygularla bütün Osmaniyeli hemşerilerime selam saygı ve muhabbetle selamlıyor Regaip kandillerini kutluyorum.” dedi.

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