Osmaniye Belediyesi’nden, Zorkun’da Çevre Temizlik Kampanyası

Osmaniye Belediyesi’nin ‘Temiz çevre, kampanyaya SEN de destek ver’ projesi kapsamında başlatılan ‘Şehrimizi Kirletmiyor, Birlikte Temizliyoruz’ kampanyası bu kez Zorkun Yaylasında yapıldı. Kampanya çerçevesinde Zorkun Yaylası çarşı merkezi ve Çocuk Şenliği Tepesinde çevre temizliği yapıldı.

Osmaniye Belediyesi Temizlik İşleri ve Çevre Müdürlüğünün birlikte düzenlediği kampanyaya Osmaniye Belediyesi İzci Kulübü öğrencilerinin yanı sıra Milliyetçi Hareket Partisi Osmaniye İl-İlçe ve Kadın Kolları Başkanlığı, Ülkü Ocakları Osmaniye İl Başkanlığı, belediye meclis üyeleri verdi.

Zorkun yaylası girişinden başlayıp çarşı merkezinden devam edip Zorkun Çocuk Şenliği Tepesinde tamamlandı. Yürüyüş esnasına çevredeki çöpler kampanyaya katılanlar tarafından toplanırken, çevre ile ilgili duyarlılığı arttırmak için yürüyüşe katılanlar ellerinde çevre ile ilgili dövizler taşıdı.

Zorkun Çocuk Şenliği Tepesinin tamamı kampanyaya katılanlar tarafından tamamen temizlendi. Bu proje ile temiz bir çevre ile sağlıklı bir toplumu hedeflediklerini söyleyen Başkan Yardımcısı Sehavet Arslankurt, Belediye Başkanı Kadir Kara’nın talimatları çerçevesinde birlikte yönetim ilkesi kapsamında toplumun tüm kesimleri ile birlikte bu kampanyayı yaptıklarını söyledi.

Arslankurt “Çevreye olan duyarlılığı insanlarımıza hissettirmek, farkındalık yaratmak ve bunun yansıra çevre ve temizlik bilincini eş zamanlı olarak küçük yaştan başlayarak her yaştaki insanımıza hatırlatmak adına Osmaniye’mizin dört bir yanını daha temiz, daha yaşanabilir, daha güzel bir şehir yapabilmek adına bu kampanyayı yapmış bulunuyoruz. “dedi.

Etkinliğe, MHP İl Başkanı Ahmet Melih Loş, MHP Merkez İlçe Başkanı Ümmet Kaya, MHP Kadın Kolları Başkanı Saadet Selcen Taşkan, Belediye meclis üyeleri, Osmaniye ülkü ocakları Başkanı Hasan Şahin Ceylan, Belediye başkan yardımcıları, Osmaniye belediyesi izci kulübü ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Etkinlik, şenlik tepesinde yapılan çevre temizliğinin ardından vatandaşlara ve esnafa fidan dağıtımı ile sona erdi.