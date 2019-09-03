Osmaniye Bilim Şenliği Başladı

Osmaniye İbni-Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi koordinesinde yürütülen “Antik Çağdan Günümüze Tarih ve Kültürün Ortasında Bir Şehir Osmaniye” başlıklı 4007 TÜBİTAK Bilim Şenliği başladı. 10 gün sürecek olan bilim şenliği, Cebelibereket Kültür Merkezinde “Osmaniye’de Tarihe İz Bırakanlar” başlıklı atölye çalışması ile start aldı. Açılışa Vali Yardımcısı Adem Yılmaz, Korkut Ata Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Murat Türk, İl Milli Eğitim Müdürü Aydın Albak, İl Kültür ve Turizm Müdürü Burhan Torun, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcıları ile Şube Müdürleri, okul müdürleri,öğretmen ve öğrenciler katıldı. Açılış öncesi “Osmaniye Kalelerimiz” adlı resim sergisi gezildikten sonra, salonda ki program saygı duruşu ve istiklal marşı okunmasıyla başladı. Osmaniye İbni-Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Mehmet Tamer “Antik Çağdan Günümüze Tarih ve Kültürün Ortasında Bir Şehir Osmaniye” başlıklı projenin TÜBİTAK tarafından Türkiye genelinde kabul edilen 50 projeden birisi olduğunu belirtirken, projenin sosyal ve beşeri bilimler alanında hazırlandığını ifade etti. Düzenlenecek olan bilim şenliğinde, bilim söyleşileri, tiyatro oyunu, koro çalışması ve dinletisi, tematik çalışmalar, yöresel tarih ve kültürü yansıtan çeşitli etkinliklerin yer alacağını belirten okul müdürü Tamer, yerel tarih ve kültürel değerler hakkında farkındalık oluşturulacağını, tarih bilincini geliştirmek, her eğitim kademesinden öğrencilerle ve Osmaniye halkıyla bilim insanlarını bir araya getirerek şehirdeki bilim kültürünü geliştirmeyi amaçladıklarını belirtti. Yapılan konuşmanın ardından, Abdurrahman Keskiner Güzel Sanatlar Lisesi öğretmen ve öğrencileri ile okuldan mezun olan öğrenciler tarafından Karacaoğlan ve Dadaloğlu Türküleri Müzik dinletisi sunuldu. Atölye çalışması Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi’nden Prof. Dr. Cengiz Gökşen ve Dr. Öğr.Üyesi Ali Doğaner’in Osmaniyeli Osmaniye’de Şairler konulu söyleşisi ile devam etti.

Haber:İbrahim EMÜL/OSMANİYE

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